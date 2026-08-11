भारत आया ऑस्ट्रेलियाई शख्स बोला- ये मेरी जिंदगी का बेस्ट फैसला

ऑस्ट्रेलिया से भारत आए एक कंटेंट क्रिएटर की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है. दो साल से ज्यादा समय पहले भारत आए इस शख्स का कहना है कि भारत आने का फैसला उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला साबित हुआ. कभी 8 साल तक अकाउंटेंट की नौकरी करने वाले इस शख्स ने अब अपनी नौकरी छोड़कर कंटेंट क्रिएशन को अपना पूरा समय दे दिया है. भारत में घूमते हुए, लोगों से मिलते हुए और अपनी जिंदगी के अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्होंने एक नई पहचान बना ली है.

अकाउंटेंट की नौकरी छोड़कर बने कंटेंट क्रिएटर

ऑस्ट्रेलियाई कंटेंट क्रिएटर एंडी इवांस को सोशल मीडिया पर ‘द ऑस्सी भाई’ के नाम से जाना जाता है. उन्होंने एक वीडियो शेयर कर भारत आने के बाद अपनी बदली हुई जिंदगी के बारे में बताया. एंडी ने कहा कि करीब ढाई साल पहले भारत आने का फैसला उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था.

उन्होंने बताया कि भारत आने से पहले वह करीब 8 साल तक अकाउंटेंट की नौकरी करते थे. रोज दफ्तर में बैठकर काम करने वाली जिंदगी से निकलकर अब वह अपना पूरा समय कंटेंट बनाने में लगा रहे हैं. उनके मुताबिक, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी.

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भारत में घूमे, लोगों से मिले और जीने लगे अपना सपना

एंडी ने बताया कि भारत आने के बाद उन्हें घूमने, अलग-अलग जगहों को देखने और नए लोगों से मिलने का मौका मिला. वह इन अनुभवों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं.

उन्होंने कहा कि भारत में उन्हें ऐसी खूबसूरत जगहें और लोग देखने को मिले, जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी. उनके मुताबिक, भारत आने की वजह से वह आज वह जिंदगी जी रहे हैं, जिसका उन्होंने कभी सपना देखा था.

बोले- भारत के लिए दिल से आभार

वीडियो में एंडी ने भारत के लिए जमकर प्यार और आभार जताया. उन्होंने कहा कि वह इस देश के बहुत आभारी हैं और यहां आने के बाद उनकी जिंदगी में कई अच्छे बदलाव आए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह आने वाले कई साल भारत में नई जगहों को देखने, नए अनुभव लेने और लोगों के साथ अपनी यात्रा जारी रखना चाहते हैं. वीडियो के साथ उन्होंने बेहद सरल कैप्शन लिखा- “इस देश के लिए दिल से बहुत आभार.”

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सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा- ‘भारत भी आपसे प्यार करता है’

एंडी का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी उनकी कहानी से खुश नजर आए. कई लोगों ने उनके भारत के प्रति प्यार की तारीफ की और कहा कि वह भारत में हमेशा स्वागत योग्य हैं.

एक यूजर ने लिखा, “भारत भी आपसे प्यार करता है, ऑस्सी भाई.” वहीं एक और यूजर ने कहा कि उन्हें खुशी है कि एंडी को भारत में अपनी खुशी मिल गई. कई लोगों ने उन्हें आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं दीं और कहा कि वह इसी तरह भारत घूमते रहें और अपने अनुभव लोगों के साथ शेयर करते रहें.

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