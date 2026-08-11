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भारत आया ऑस्ट्रेलियाई शख्स बोला- ये मेरी जिंदगी का बेस्ट फैसला

ऑस्ट्रेलियाई कंटेंट क्रिएटर एंडी इवांस को सोशल मीडिया पर ‘द ऑस्सी भाई’ के नाम से जाना जाता है. उन्होंने एक वीडियो शेयर कर भारत आने के बाद अपनी बदली हुई जिंदगी के बारे में बताया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 11 Aug 2026 07:03 AM (IST)
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ऑस्ट्रेलिया से भारत आए एक कंटेंट क्रिएटर की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है. दो साल से ज्यादा समय पहले भारत आए इस शख्स का कहना है कि भारत आने का फैसला उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला साबित हुआ. कभी 8 साल तक अकाउंटेंट की नौकरी करने वाले इस शख्स ने अब अपनी नौकरी छोड़कर कंटेंट क्रिएशन को अपना पूरा समय दे दिया है. भारत में घूमते हुए, लोगों से मिलते हुए और अपनी जिंदगी के अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्होंने एक नई पहचान बना ली है.

अकाउंटेंट की नौकरी छोड़कर बने कंटेंट क्रिएटर

ऑस्ट्रेलियाई कंटेंट क्रिएटर एंडी इवांस को सोशल मीडिया पर ‘द ऑस्सी भाई’ के नाम से जाना जाता है. उन्होंने एक वीडियो शेयर कर भारत आने के बाद अपनी बदली हुई जिंदगी के बारे में बताया. एंडी ने कहा कि करीब ढाई साल पहले भारत आने का फैसला उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था.

उन्होंने बताया कि भारत आने से पहले वह करीब 8 साल तक अकाउंटेंट की नौकरी करते थे. रोज दफ्तर में बैठकर काम करने वाली जिंदगी से निकलकर अब वह अपना पूरा समय कंटेंट बनाने में लगा रहे हैं. उनके मुताबिक, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी.

 
 
 
 
 
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भारत में घूमे, लोगों से मिले और जीने लगे अपना सपना

एंडी ने बताया कि भारत आने के बाद उन्हें घूमने, अलग-अलग जगहों को देखने और नए लोगों से मिलने का मौका मिला. वह इन अनुभवों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं.

उन्होंने कहा कि भारत में उन्हें ऐसी खूबसूरत जगहें और लोग देखने को मिले, जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी. उनके मुताबिक, भारत आने की वजह से वह आज वह जिंदगी जी रहे हैं, जिसका उन्होंने कभी सपना देखा था.

बोले- भारत के लिए दिल से आभार

वीडियो में एंडी ने भारत के लिए जमकर प्यार और आभार जताया. उन्होंने कहा कि वह इस देश के बहुत आभारी हैं और यहां आने के बाद उनकी जिंदगी में कई अच्छे बदलाव आए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह आने वाले कई साल भारत में नई जगहों को देखने, नए अनुभव लेने और लोगों के साथ अपनी यात्रा जारी रखना चाहते हैं. वीडियो के साथ उन्होंने बेहद सरल कैप्शन लिखा- “इस देश के लिए दिल से बहुत आभार.”

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सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा- ‘भारत भी आपसे प्यार करता है’

एंडी का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी उनकी कहानी से खुश नजर आए. कई लोगों ने उनके भारत के प्रति प्यार की तारीफ की और कहा कि वह भारत में हमेशा स्वागत योग्य हैं.

एक यूजर ने लिखा, “भारत भी आपसे प्यार करता है, ऑस्सी भाई.” वहीं एक और यूजर ने कहा कि उन्हें खुशी है कि एंडी को भारत में अपनी खुशी मिल गई. कई लोगों ने उन्हें आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं दीं और कहा कि वह इसी तरह भारत घूमते रहें और अपने अनुभव लोगों के साथ शेयर करते रहें.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 11 Aug 2026 07:03 AM (IST)
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