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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अमित शाह तैयार, राहुल भागना नहीं...', CM योगी ने क्यों कहा ऐसा?

'अमित शाह तैयार, राहुल भागना नहीं...', CM योगी ने क्यों कहा ऐसा?

UP News: लोकसभा में विरोधी दलों के रवैये को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तथ्यों का सामना करना चाहिए.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 11 Aug 2026 11:08 AM (IST)
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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छात्रों के मुद्दे पर सदन में बयान देने को तैयार हैं. बावजूद इसके विरोधी दल लगातार सदन में हंगामा कर रहे हैं, जिसके चलते सदन में चर्चा नहीं हो पा रही है. जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बहस से प्रतिष्ठा बढ़ती हैं, राहुल गांधी को चर्चा से भागना नहीं चाहिए. 

सीएम योगी ने साधा राहुल गांधी पर निशाना

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में विरोधी दलों के हंगामे और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा- 'लोकतंत्र प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देता है, तो उत्तर सुनने का दायित्व भी निर्धारित करता है. गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह विद्यार्थियों से जुड़े विषय पर सदन में विस्तारपूर्वक अपना पक्ष रखने के लिए पूर्णतः तैयार हैं." 

सीएम योगी ने लिखा-"कांग्रेस और समूचे विपक्ष से अपेक्षा है कि तथ्यों का सामना करे, सदन की गरिमा बनाए रखे और उत्तर को पूरा सुने. लोकतंत्र में बहस से प्रतिष्ठा बढ़ती है, भागने से नहीं. राहुल भागना नहीं." 

सदन में बयान देने को तैयार अमित शाह

दरअसल सोमवार को संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू ने दावा किया था कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में अपना बयान देने को तैयार है. लेकिन विरोधी दलों को उनकी बात सुननी होगी. उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, अब देखना होगा कौन चर्चा से भागता है. कांग्रेस अमित शाह के जवाब को सुनने का साहस दिखाती है या भाग जाती है. 

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राहुल गांधी ने रखी तीन मांगें

संसदीय कार्यमंत्री के भरोसे के बावजूद सदन में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया. जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई को फिर से स्थगित करना पड़ा. देर शाम को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तीन मांगें रखी हैं. उन्होंने सवाल किया कि जंतर-मंतर पर जो बल प्रयोग किया गया वो आदेश किसने दिया. पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए और राम मंदिर चंदा चोरी पर भी सदन में चर्चा की जाए. 

विपक्ष के इस रवैया पर अब सत्ता पक्ष काँग्रेस पर बहस से भागने का आरोप लगा रहा है. बीजेपी का कहना है कि अमित शाह जवाब देने को तैयार हैं लेकिन विरोधी दल चर्चा से भाग रहे हैं. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 11 Aug 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath UP News RAHUL GANDHI
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