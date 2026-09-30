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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजानवरों को बचाने के लिए ट्रेन रोक ट्रैक पर उतरा लोको पायलट, वीडियो वायरल

जानवरों को बचाने के लिए ट्रेन रोक ट्रैक पर उतरा लोको पायलट, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर हुए वायरल वीडियो में ट्रेन के सामने रेलवे ट्रैक पर भैंस नजर आने के बाद लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी. इसके बाद जो हुआ, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 30 Sep 2026 09:39 AM (IST)
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रेलवे ट्रैक पर जब ट्रेन दौड़ रही हो तो लोको पायलट की नजर हर पल आगे के रास्ते पर रहती है. कभी-कभी सफर के बीच ऐसा कुछ सामने आ जाता है, जिसके बाद मंजिल से पहले किसी की जान बचाना जरूरी हो जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है. वीडियो में पहले सब कुछ सामान्य दिखाई देता है और ट्रेन अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही होती है, लेकिन ट्रैक के पास मौजूद एक बेजुबान जानवर के कारण अचानक पूरा सीन बदल जाता है. ट्रेन को रोकना पड़ता है और इसके बाद रेलवे कर्मचारी खुद नीचे उतरकर ट्रैक की तरफ जाता दिखाई देता है. आगे जो होता है, उसे देखकर लोग इस कर्मचारी की तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे हैं.

वीडियो में क्या नजर आया?

वायरल वीडियो की शुरुआत रेलवे ट्रैक पर आती एक ट्रेन से होती है. सब कुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन तभी ट्रैक के आसपास कई सारी भैंसें दिखाई देती हैं. इसके बाद ट्रेन रुकती है और एक रेलवे कर्मचारी नीचे उतरकर ट्रैक की तरफ जाता नजर आता है. वह भैंसों के पास पहुंचता है और उन्हें वहां से हटाने की कोशिश करता है. कुछ ही सेकेंड का यह दृश्य वीडियो को खास बना देता है, क्योंकि यहां मामला सिर्फ ट्रेन रोकने का नहीं, बल्कि एक बेजुबान की जान बचाने का भी है.

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वीडियो देखकर यूजर्स बोले- इंसानियत अभी जिंदा है

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी भावुक नजर आए. एक यूजर ने लिखा, इंसानियत और बहादुरी को सलाम. दूसरे ने कहा, बेजुबान की जान बचाने के लिए ट्रेन रोकना दिल जीत लेने वाला काम है. एक और यूजर ने लिखा, ड्यूटी के साथ इंसानियत निभाना ही असली बात है. कई लोग रेलवे कर्मचारी के इस कदम की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि बेजुबान जानवरों की जान की भी उतनी ही कीमत है.

 सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

जानवर और रेलवे कर्मचारी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे सिर्फ एक वायरल क्लिप की तरह नहीं, बल्कि इंसानियत की एक छोटी सी मिसाल के तौर पर देख रहे हैं. वीडियो के साथ लोग रेलवे कर्मचारी के लिए सम्मान भी जता रहे हैं. इंटरनेट पर जहां अक्सर लड़ाई-झगड़े और अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते हैं, वहीं इस तरह का वीडियो लोगों को कुछ अच्छा देखने का मौका दे रहा है.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 30 Sep 2026 09:39 AM (IST)
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