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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापाकिस्तानियों की 'गंदी' चाल, ईरानी बोट से भारत ला रहे 3 हजार करोड़ का ड्रग्स, समंदर में ऑपरेशन

पाकिस्तानियों की 'गंदी' चाल, ईरानी बोट से भारत ला रहे 3 हजार करोड़ का ड्रग्स, समंदर में ऑपरेशन

गुजरात ATS ने एक ईरानी बोट को पकड़ा है. जिसमें पाकिस्तानी ड्रग्स तस्कर 3000 करोड़ की नशीली दवाएं भारत लेकर आ रहे थे.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 30 Sep 2026 08:53 AM (IST)
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भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) और गुजरात ATS ने मिलकर अरब सागर में नशीली दवाओं की तस्करी का बड़ा भंडाफोड़ किया है. गुप्त सूचना के आधार पर लक्षद्वीप के पास चलाए गए इस ऑपरेशन में एक संदिग्ध ईरानी नाव को पकड़ा गया. बोट से 5 पाकिस्तानी तस्कर हिरासत में लिए गए हैं.

नाव से लगभग 526 किलोग्राम हाई-क्वालिटी ड्रग्स (हेरोइन और मेथामफेटामाइन) बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 3,000 करोड़ से ज्यादा है. इस ऑपरेशन की जानकारी इंडियन कोस्ट गार्ड ने सोशल मीडिया पर दी है. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि, 'पक्की जानकारी मिलने पर, इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र और हवा से सटीक निगरानी की और 25 सितंबर 2026 को ईरान की एक संदिग्ध नाव का लगातार पीछा करते हुए उसे रोका.

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5 पाकिस्तानी ड्रग्स तस्कर पकड़े गए

उन्होंने लिखा, ATS गुजरात और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर की गई एक खुफिया जानकारी पर आधारित जॉइंट ऑपरेशन में इंडियन कोस्ट गार्ड की यूनिट्स ने अरब सागर में लक्षद्वीप के पश्चिम में एक संदिग्ध ईरानी नाव को रोका. नाव की पहचान करने, लगातार पीछा करने और तेजी से कार्रवाई करते हुए उस पर चढ़ने के बाद, नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया.

इस ऑपरेशन में 526 किलोग्राम उच्च-गुणवत्ता वाली हेरोइन और मेथामफेटामाइन जब्त की गई, जिसकी कीमत 3,000 करोड़ से ज्यादा है. साथ ही, नाव पर सवार पांच पाकिस्तानी क्रू सदस्यों को भी पकड़ा गया. पकड़ी गई नाव और उसके क्रू को कई एजेंसियों द्वारा जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मुंबई लाया गया है.

भारतीय तटरक्षक बल हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने, नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को पाने के लिए ड्रग सिंडिकेट को खत्म करने और देश को अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराधों से बचाने के लिए पूरी तरह तैयार और प्रतिबद्ध है.

ये भी पढ़ें: भारत की बेटियों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता GOLD, चीन को हराकर रचा इतिहास

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 30 Sep 2026 08:28 AM (IST)
Tags :
Drugs Pakistan IRAN
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