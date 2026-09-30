पाकिस्तानियों की 'गंदी' चाल, ईरानी बोट से भारत ला रहे 3 हजार करोड़ का ड्रग्स, समंदर में ऑपरेशन
गुजरात ATS ने एक ईरानी बोट को पकड़ा है. जिसमें पाकिस्तानी ड्रग्स तस्कर 3000 करोड़ की नशीली दवाएं भारत लेकर आ रहे थे.
भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) और गुजरात ATS ने मिलकर अरब सागर में नशीली दवाओं की तस्करी का बड़ा भंडाफोड़ किया है. गुप्त सूचना के आधार पर लक्षद्वीप के पास चलाए गए इस ऑपरेशन में एक संदिग्ध ईरानी नाव को पकड़ा गया. बोट से 5 पाकिस्तानी तस्कर हिरासत में लिए गए हैं.
नाव से लगभग 526 किलोग्राम हाई-क्वालिटी ड्रग्स (हेरोइन और मेथामफेटामाइन) बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 3,000 करोड़ से ज्यादा है. इस ऑपरेशन की जानकारी इंडियन कोस्ट गार्ड ने सोशल मीडिया पर दी है. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि, 'पक्की जानकारी मिलने पर, इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र और हवा से सटीक निगरानी की और 25 सितंबर 2026 को ईरान की एक संदिग्ध नाव का लगातार पीछा करते हुए उसे रोका.
5 पाकिस्तानी ड्रग्स तस्कर पकड़े गए
उन्होंने लिखा, ATS गुजरात और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर की गई एक खुफिया जानकारी पर आधारित जॉइंट ऑपरेशन में इंडियन कोस्ट गार्ड की यूनिट्स ने अरब सागर में लक्षद्वीप के पश्चिम में एक संदिग्ध ईरानी नाव को रोका. नाव की पहचान करने, लगातार पीछा करने और तेजी से कार्रवाई करते हुए उस पर चढ़ने के बाद, नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया.
In an intelligence-led joint operation with ATS Gujarat, and Central Intelligence Agency, @IndiaCoastGuard units interdicted a suspicious Iranian dhow in the Arabian Sea, west of #Lakshadweep. Positive detection, sustained tracking and a hot pursuit culminated in tactical… pic.twitter.com/p2BthJvndS— Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) September 30, 2026
इस ऑपरेशन में 526 किलोग्राम उच्च-गुणवत्ता वाली हेरोइन और मेथामफेटामाइन जब्त की गई, जिसकी कीमत 3,000 करोड़ से ज्यादा है. साथ ही, नाव पर सवार पांच पाकिस्तानी क्रू सदस्यों को भी पकड़ा गया. पकड़ी गई नाव और उसके क्रू को कई एजेंसियों द्वारा जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मुंबई लाया गया है.
भारतीय तटरक्षक बल हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने, नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को पाने के लिए ड्रग सिंडिकेट को खत्म करने और देश को अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराधों से बचाने के लिए पूरी तरह तैयार और प्रतिबद्ध है.
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