जादू की झप्पी गाने पर खूब लगाए ठुमके, शहर की हसीना का वीडियो वायरल

कहते हैं जब जब हसीनाएं ठुमके लगाती है तब तब हुस्न के चाहने वालों के दिलों में जो जलजला आता है उसे केवल आशिक ही समझ सकते हैं. लेकिन जब बात शहर की हसीना की हो और वो भी साड़ी लपेटे ठुमके लगाती हसीना तो छुरी जरा जोर से चला करती है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक खूबसूरत लड़की काले रंग की साड़ी पहने जादू की झप्पी गाने जिस तरह से डांस कर रही है उसने हर किसी को पानी पानी कर दिया है. वीडियो को देखकर यूजर्स की धड़कनें बढ़ गई हैं और हर कोई यही कह रहा है..."कोई तो रोक लो."

काली साड़ी पहन जादू की झप्पी पर हसीना का डांस

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हसीन लड़की जिसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई है अपने घर के आंगन में जादू की झप्पी गाने पर जबरा डांस करती दिखाई दे रही है. जैसे ही गाना बजता है वो अपनी सुध बुध भूल बस डांस करने लग जाती है. डांस करते हुए उसका आत्मविश्वास और एक्सप्रेशंस ऐसे हैं मानों उसने डांस के लिए कहीं से ट्रेनिंग ली हो. कैमरे पर लचकती उसकी कमर और चेहरे पर चांद जैसी रोशनी लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है.

वीडियो देख अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे लोग

लड़की का डांस ऐसा है कि यूजर्स इसे लाखों बार देख चुके हैं लेकिन उनकी नजरें उस लचक और डांस से हटने का नाम नहीं ले रही है. काली साड़ी तो लड़की के डांस में चार चांद लगा रही है. भले ही लड़की यह डांस घर के आंगने के आसपास कर रही हो लेकिन उसका कॉन्फिडेंस ऐसा है मानों लाखों लोगों की भीड़ के आगे वह परफॉर्मेंस दे रही हो. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, कोई तो रोक लो

वीडियो को Vanshika shorts नाम के यूट्यूब अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अरे कोई तो रोक लो. एक और यूजर ने लिखा...हुस्न तो कमाल का है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....क्या कमाल डांस है, कोई इनकी इंस्टाग्राम आईडी दे दो.

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