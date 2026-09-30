राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के उम्मीदवार घोषित, रामगोपाल यादव और धनराज करेंगे नामांकन

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने दो उम्मीदवारों के नाम साफ कर दिए हैं. पार्टी की ओर से प्रो. राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी को राज्यसभा के लिए अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है. दोनों उम्मीदवार आज बुधवार (30 सितंबर) को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. नामांकन के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे.

समाजवादी पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, प्रो. राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी सुबह 11 बजे नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी रहेगी. सपा ने दोनों नेताओं को राज्यसभा चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है.

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राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और लंबे समय से पार्टी की राजनीति में सक्रिय हैं. वहीं धनराज परिमल नथवानी का नाम पार्टी की ओर से राज्यसभा के लिए सामने आया है. दोनों के नामों के ऐलान के साथ ही राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल और तेज हो गई है.

तीसरे उम्मीदवार का नाम बाद में आएगा

सपा की ओर से फिलहाल दो उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया है. पार्टी तीसरा नाम कुछ दिनों बाद घोषित करेगी और उसके बाद संबंधित उम्मीदवार का नामांकन कराया जाएगा. ऐसे में राज्यसभा चुनाव को लेकर सपा की रणनीति पर अभी सबकी नजर बनी हुई है.

सपा ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि दोनों अधिकृत प्रत्याशी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. नामांकन के दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के भी मौजूद रहने की उम्मीद है.

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राज्यसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश अहम राज्य है. ऐसे में सपा के उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद अब आगे की राजनीतिक तस्वीर पर नजर रहेगी. खास तौर पर तीसरे उम्मीदवार के नाम का ऐलान होने के बाद चुनावी समीकरण और साफ हो सकते हैं.