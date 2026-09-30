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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराज्यसभा चुनाव के लिए सपा के उम्मीदवार घोषित, रामगोपाल यादव और धनराज करेंगे नामांकन

राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के उम्मीदवार घोषित, रामगोपाल यादव और धनराज करेंगे नामांकन

सपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए प्रो. राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी को उम्मीदवार बनाया है. दोनों आज अखिलेश यादव की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करेंगे. तीसरा नाम बाद में घोषित होगा.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 30 Sep 2026 10:02 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने दो उम्मीदवारों के नाम साफ कर दिए हैं. पार्टी की ओर से प्रो. राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी को राज्यसभा के लिए अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है. दोनों उम्मीदवार आज बुधवार (30 सितंबर) को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. नामांकन के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे.

समाजवादी पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, प्रो. राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी सुबह 11 बजे नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी रहेगी. सपा ने दोनों नेताओं को राज्यसभा चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है.

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राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और लंबे समय से पार्टी की राजनीति में सक्रिय हैं. वहीं धनराज परिमल नथवानी का नाम पार्टी की ओर से राज्यसभा के लिए सामने आया है. दोनों के नामों के ऐलान के साथ ही राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल और तेज हो गई है.

तीसरे उम्मीदवार का नाम बाद में आएगा

सपा की ओर से फिलहाल दो उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया है. पार्टी तीसरा नाम कुछ दिनों बाद घोषित करेगी और उसके बाद संबंधित उम्मीदवार का नामांकन कराया जाएगा. ऐसे में राज्यसभा चुनाव को लेकर सपा की रणनीति पर अभी सबकी नजर बनी हुई है.

सपा ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि दोनों अधिकृत प्रत्याशी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. नामांकन के दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के भी मौजूद रहने की उम्मीद है.

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राज्यसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश अहम राज्य है. ऐसे में सपा के उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद अब आगे की राजनीतिक तस्वीर पर नजर रहेगी. खास तौर पर तीसरे उम्मीदवार के नाम का ऐलान होने के बाद चुनावी समीकरण और साफ हो सकते हैं.

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About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 09:34 AM (IST)
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