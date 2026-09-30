126 तारीखें और 22 से ज्यादा गवाह..., मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन

उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित नीले ड्रम वाले सौरभ हत्याकांड मामले में आज 30 सितंबर को जिला कोर्ट आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को लेकर फैसला सुनाएगी. इस मामले में अब तक 126 तारीखें और 22 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं. अब सबकी नजरें जिला अदालत पर हैं कि मुस्कान और साहिल को क्या सजा दी जाएगी.

मेरठ का सौरभ हत्याकांड उस वक्त चर्चा में आया था जब नीले ड्रम से सौरभ का शव के टुकड़े बरामद हुए थे. सौरभ की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसकी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल को गिरफ्तार किया था. 19 मार्च को मुस्कान और साहिल को जेल भेज दिया गया.

नीले ड्रम केस में आज आएगा फैसला

17 मार्च को ये केस कोर्ट में पहुंचा और जुलाई 2025 से ये केस जिला जज के ट्रायल में आया. इस मामले में 13 महीने में 126 दिन सुनवाई हुई और 22 गवाहों के बयान दर्ज हुए. ट्रायल में ये सामने आया कि मुस्कान और साहिल ने सुनियोजित ढंग से सौरभ की हत्या की थी. जिसके लिए आरोपियों ने चाकू, नीला ड्रम, सीमेंट और बालू पहले से ही ख़रीद लिया था.

जाँच में सामने आया है कि ख़ून के निशान पूरे कमरे में फैले थे, आरोपियों ने बड़ी बेरहमी से सौरभ के टुकड़े कर नीले ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट भर दिया था. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था. आइए आपको बताते हैं कि इसमें अब तक क्या-क्या हुआ?

सौरभ हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन

- 24 फरवरी को मर्जेंट नेवी में काम करने वाला सौरभ लंदन से मेरठ आया, जिसके बाद वो अपनी पत्नी मुस्कान और बेटी के साथ इंद्रानगर में रहने लगा.

- सौरभ में 25 फरवरी को अपनी पत्नी और 28 फरवरी को बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया.

- 3 मार्च को मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की गोली मिला दी और साहिल को बुलाकर उसकी हत्या कर दी और शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपा दिए.

- 4 मार्च को मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ मनाली घूमने चली गई. 17 मार्च को जब वो वापस आई तो उसने पिता को पूरी घटना के बारे में बताया.

- 18 मार्च को पिता ने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी, जिसके बाद पुलिस ने नीले ड्रम से सौरभ का कटा हुआ शव बरामद किया.

- 19 मार्च को पुलिस ने सौरभ के कटे शव का पोस्टमार्टम कराया और आरोपी मुस्कान व साहिल को मीडिया के सामने पेश किया.

कोर्ट में इन सभी गवाहों की हुई पेशी

इस पूरे प्रकरण में मुस्कान और साहिल के कई वीडियो भी सामने आए थे. जिसके बाद इस पूरे हत्याकांड की कड़ियां जुड़ती चलीं गई. पुलिस ने सौरभ के दोस्त बबलू का भी बयान कोर्ट में पेश किया, जिसमें उसने बताया कि सौरभ को उसकी हत्या का शक था. इसके अलावा ड्रम बेचने वाले दुकानदार, चाकू बेचने वाले दुकानदार की भी गवाही हुई. शिवा टूर एंड ट्रैवल्स के ड्राइवर ने भी बताया कि पुलिस से छिपने के लिए दोनों शिमला और मनाली में कहां-कहां गए. इनके अलावा सीमेंट-बालू व्यापारी, डॉक्टर जिससे मुस्कान ने दवाई लिखवाई थी उनकी गवाही भी कोर्ट में दर्ज की गई है.