ट्रंप ने बदला AI का नाम, मस्क, पिचाई जकरबर्ग की मौजूदगी में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में टेक दिग्गजों के साथ एक मीटिंग की थी. जिसके बाद उन्होंने एआई का नाम बदलने का फैसला लिया है. इस मीटिंग में कई दिग्गज शामिल हुए थे. अब एआई का नाम बदलकर एसआई हो गया है. इसकी जानकारी ट्रंप ने मीटिंग के बाद मीडिया ब्रीफिंग में दी थी.

US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बदलने के लिए एक डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहे हैं क्योंकि यह आर्टिफिशियल नहीं है. हम सब इस बात से सहमत हैं. हम इसका नाम बदलकर 'सुपर इंटेलिजेंस' करने जा रहे हैं.आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदला जा रहा है.

कौन-कौन हुआ था शामिल

इस मीटिंग में मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग, गूगल के CEO सुंदर पिचाई, एलन मस्क और दूसरी बड़ी टेक कंपनियों के प्रमुख शामिल हुए थे. इस मीटिंग में सभी ने मिलकर एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का नाम बदलकर सुपर इंटेलिजेंस करने का फैसला लिया है.

AI बदलकर हुआ SI

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "यह AI नहीं है. हमने आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर SI कर दिया है. इसका मतलब है सुपर इंटेलिजेंस." ऑफिशियली अब ये नाम बदल दिया गया है.

क्यों किया गया बदलाव

साइन किए हुए डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि ''फेडरल सरकार को ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए जो इन टेक्नोलॉजी की बदलाव लाने वाली क्षमताओं और अमेरिकी लोगों के लिए इनसे पैदा होने वाले असीमित मौकों को दिखाए. इसलिए, 'सुपर इंटेलिजेंस' शब्द इन टेक्नोलॉजी के वादे, क्षमता और तेजी से बढ़ती क्षमताओं को ज़्यादा सही ढंग से बताता है. इसलिए, मेरे प्रशासन की नीति यह है कि कानून के दायरे में रहते हुए, एग्जीक्यूटिव ब्रांच 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' और 'AI' की जगह 'सुपर इंटेलिजेंस' और 'SI' शब्दों का इस्तेमाल करेगी और किसी भी लागू होने वाली स्थिति में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' और 'AI' के इस्तेमाल को मान्यता नहीं देगी.''

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