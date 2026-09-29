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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगफ्लाइट में सीट बदलवाने का अनोखा तरीका, यात्री की पोस्ट हुई वायरल

फ्लाइट में सीट बदलवाने का अनोखा तरीका, यात्री की पोस्ट हुई वायरल

फ्लाइट में यात्री को पहले 27B सीट मिली, लेकिन उसने चेक-इन काउंटर और फिर बोर्डिंग गेट पर विनम्रता से सीट बदलने की रिक्वेस्ट की. इसके बाद उसकी सीट 14F से होते हुए 1F तक पहुंच गई.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 29 Sep 2026 11:02 PM (IST)
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फ्लाइट में सफर करते समय सीट का नंबर भी कई बार पूरे सफर का मजा बदल देता है. किसी को खिड़की वाली सीट चाहिए होती है तो कोई ज्यादा आरामदायक जगह की तलाश में रहता है. लेकिन अगर आपको पीछे की सीट मिल जाए और कुछ ही देर में वही सीट बदलकर आगे की शानदार सीट हो जाए तो शायद आप भी इसे किस्मत कहेंगे.

सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही पोस्ट चर्चा में है, जिसमें एक यात्री ने बताया कि उसे फ्लाइट में पहले 27B सीट मिली थी. उसने चेक-इन काउंटर पर स्टाफ सीट बदलने की रिक्वेस्ट की. इसके बाद उसे 14F की सीट मिल गई. खास बात यह है की उस शख्स ने पूरे बदलाव के लिए उसने कोई अलग से पैसे नहीं दिए.

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 पहले मिली 27B सीट, फिर शुरू हुआ सीट बदलने का खेल

यात्री ने अपने पोस्ट में बताया कि उसे शुरुआत में 27B सीट दी गई थी. इसके बाद उसने चेक-इन काउंटर पर मौजूद स्टाफ से सीधे लेकिन सही तरीके से सीट बदलने की बात कही. उसकी रिक्वेस्ट पर सीट 14F कर दी गई. यानी बिना किसी बड़े इंतजाम के उसे पहले वाली सीट से आगे की तरफ जगह मिल गई. इसके बाद उसने सोचा कि जब रिक्वेस्ट करने से पहली बार बात बन गई है तो बोर्डिंग गेट पर भी एक बार कोशिश की जाए.

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 बोर्डिंग गेट पर फिर की रिक्वेस्ट और मिल गई 1F

बोर्डिंग के समय यात्री ने दोबारा स्टाफ से सीट बदलने के लिए पूछा. इस बार भी उसकी बात मान ली गई और आखिर में उसे 1F सीट मिल गई. उसने अपनी पोस्ट के साथ पुराने और नए बोर्डिंग पास की तस्वीरें भी लगाईं, जिनमें सीट नंबर का फर्क दिखाई दे रहा है. यही चीज इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर दिलचस्प बना रही है. हालांकि सीट बदलना हमेशा संभव हो, ऐसा जरूरी नहीं है. यह उपलब्ध सीट और एयरलाइन के नियमों पर निर्भर करता है.

 पोस्ट देखकर यूजर्स भी बोले- बात तो सही है

सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के सामने आने के बाद लोगों का ध्यान सिर्फ सीट बदलने पर ही नहीं, बल्कि यात्री के तरीके पर भी गया. कई यूजर्स को लगा कि बिना बहस या किसी तरह का दबाव बनाए, आराम से बात करने का तरीका ज्यादा काम आ सकता है. कुछ ने मजाक में कहा कि भाई ने सीट बदलने का पूरा सिस्टम ही समझ लिया. तो किसी ने लिखा पैसे नहीं, बस अच्छे से बात करनी है. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे किस्मत और सही समय का खेल भी बताया.

 यात्री ने बताया- असली ट्रैवल हैक क्या है?

इस पूरे अनुभव को यात्री ने एक लाइन में काफी मजेदार तरीके से बताया- बिंग नाइस. उसका कहना है कि एयरपोर्ट का स्टाफ दिनभर अलग-अलग यात्रियों से मिलता है और ऐसे में अगर कोई यात्री शांति से बात करे, मुस्कुराए और ठीक तरीके से अपनी बात रखे तो बातचीत से आपकी मांग मान ली जाती है . यानी उसके लिए इस फ्लाइट का सबसे बड़ा सबक अच्छे व्यवहार को लेकर है.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 29 Sep 2026 11:02 PM (IST)
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