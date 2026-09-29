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दरिंदे को गोद में उठा महिला ने दिए पोज, डरा देगा यह वीडियो

यह चौंकाने वाली घटना 'द रेप्टाइल जू' नाम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से शेयर की गई है. वीडियो में दिख रहे इस 113 किलो (250 पाउंड) से भी ज्यादा वजनी एलीगेटर का नाम 'डार्थ' है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Sep 2026 10:11 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों के अजीबोगरीब और रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस बार एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपकी भी सांसें थम जाएंगी. एक निडर महिला जूकीपर इतने विशालकाय और खूंखार मगरमच्छ को अपनी गोद में उठाकर ऐसे मजे से टहल रही है जैसे कोई छोटा सा खिलौना या पालतू बिल्ली हो. इस हैरान कर देने वाले नजारे का वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है.

'डार्थ' नाम के इस दानव को गोद में उठाकर किया कमाल

यह चौंकाने वाली घटना 'द रेप्टाइल जू' नाम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से शेयर की गई है. वीडियो में दिख रहे इस 113 किलो (250 पाउंड) से भी ज्यादा वजनी एलीगेटर का नाम 'डार्थ' है. वीडियो में देखा जा सकता है कि इतना विशाल और डरावना जीव होने के बावजूद डार्थ महिला की गोद में बिल्कुल शांत बैठा है. ऐसा लगता है जैसे उसे इस तरह अपनी मालकिन की बाहों में घूमने की आदत सी हो गई हो, जो देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है.

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"कोई आम बात नहीं है," जूकीपर ने खोला राज

वीडियो के साथ दिए गए कैप्शन में जूकीपर ने अपने और डार्थ के इस अनोखे रिश्ते का खुलासा किया है. उन्होंने लिखा, "डार्थ को इस तरह उठाना कोई बड़ी बात नहीं लगती, इसका वजन 250 पाउंड से भी ज्यादा है और फिर भी यह मेरी गोद में बड़े आराम से चिल्ल कर रहा है. डार्थ काफी लंबे समय से मेरे साथ है, इसलिए हमारे बीच एक अद्भुत रिश्ता बन गया है. लेकिन इसके बावजूद वह एक विशाल जंगली जानवर है और हमेशा सम्मान का हकदार है."

"इतनी हिम्मत लाती कहां से हो?" - इंटरनेट पर फूटा कमेंट्स का तूफान

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, कमेंट सेक्शन में रिएक्शंस की बाढ़ आ गई. लोग महिला की गजब की हिम्मत, शारीरिक ताकत और मगरमच्छ के साथ उसके गजब के तालमेल को देखकर दंग रह गए. एक यूजर ने हैरान होते हुए लिखा, "यह मगरमच्छ तो बहुत ही ज्यादा विशाल है!" वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "बाप रे! मुझमें इतनी बहादुरी कभी नहीं आ सकती." एक अन्य यूजर ने लिखा, "इन दोनों के बीच का भरोसा और महिला की ताकत वाकई काबिले तारीफ है."

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खतरे और प्यार का यह अनोखा कॉम्बिनेशन हुआ ट्रेंड

वैसे तो जंगली जानवरों और मगरमच्छों के पास जाने से भी इंसान कतराता है, लेकिन इस वीडियो ने इंटरनेट की दुनिया में एक अलग ही सनसनी फैला दी है. लोग इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि एक 113 किलो का खूंखार शिकारी जानवर किसी इंसान की बाहों में इतना सुरक्षित और शांत महसूस कर सकता है. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं और जूकीपर की निडरता के कायल हो गए हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 10:11 AM (IST)
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