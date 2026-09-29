दरिंदे को गोद में उठा महिला ने दिए पोज, डरा देगा यह वीडियो

सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों के अजीबोगरीब और रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस बार एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपकी भी सांसें थम जाएंगी. एक निडर महिला जूकीपर इतने विशालकाय और खूंखार मगरमच्छ को अपनी गोद में उठाकर ऐसे मजे से टहल रही है जैसे कोई छोटा सा खिलौना या पालतू बिल्ली हो. इस हैरान कर देने वाले नजारे का वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है.

'डार्थ' नाम के इस दानव को गोद में उठाकर किया कमाल

यह चौंकाने वाली घटना 'द रेप्टाइल जू' नाम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से शेयर की गई है. वीडियो में दिख रहे इस 113 किलो (250 पाउंड) से भी ज्यादा वजनी एलीगेटर का नाम 'डार्थ' है. वीडियो में देखा जा सकता है कि इतना विशाल और डरावना जीव होने के बावजूद डार्थ महिला की गोद में बिल्कुल शांत बैठा है. ऐसा लगता है जैसे उसे इस तरह अपनी मालकिन की बाहों में घूमने की आदत सी हो गई हो, जो देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है.

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"कोई आम बात नहीं है," जूकीपर ने खोला राज

वीडियो के साथ दिए गए कैप्शन में जूकीपर ने अपने और डार्थ के इस अनोखे रिश्ते का खुलासा किया है. उन्होंने लिखा, "डार्थ को इस तरह उठाना कोई बड़ी बात नहीं लगती, इसका वजन 250 पाउंड से भी ज्यादा है और फिर भी यह मेरी गोद में बड़े आराम से चिल्ल कर रहा है. डार्थ काफी लंबे समय से मेरे साथ है, इसलिए हमारे बीच एक अद्भुत रिश्ता बन गया है. लेकिन इसके बावजूद वह एक विशाल जंगली जानवर है और हमेशा सम्मान का हकदार है."

"इतनी हिम्मत लाती कहां से हो?" - इंटरनेट पर फूटा कमेंट्स का तूफान

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, कमेंट सेक्शन में रिएक्शंस की बाढ़ आ गई. लोग महिला की गजब की हिम्मत, शारीरिक ताकत और मगरमच्छ के साथ उसके गजब के तालमेल को देखकर दंग रह गए. एक यूजर ने हैरान होते हुए लिखा, "यह मगरमच्छ तो बहुत ही ज्यादा विशाल है!" वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "बाप रे! मुझमें इतनी बहादुरी कभी नहीं आ सकती." एक अन्य यूजर ने लिखा, "इन दोनों के बीच का भरोसा और महिला की ताकत वाकई काबिले तारीफ है."

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खतरे और प्यार का यह अनोखा कॉम्बिनेशन हुआ ट्रेंड

वैसे तो जंगली जानवरों और मगरमच्छों के पास जाने से भी इंसान कतराता है, लेकिन इस वीडियो ने इंटरनेट की दुनिया में एक अलग ही सनसनी फैला दी है. लोग इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि एक 113 किलो का खूंखार शिकारी जानवर किसी इंसान की बाहों में इतना सुरक्षित और शांत महसूस कर सकता है. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं और जूकीपर की निडरता के कायल हो गए हैं.

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