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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदुबई में छोटे से कमरे का 45 हजार किराया, भारतीय लड़की ने रोया दुखड़ा

दुबई में छोटे से कमरे का 45 हजार किराया, भारतीय लड़की ने रोया दुखड़ा

दुबई में रहने वाली साक्षी नाम की इस भारतीय लड़की ने इंस्टाग्राम पर अपने कमरे का एक मिनी टूर वीडियो शेयर किया है. साक्षी ने बताया कि वह जिस कमरे में रह रही हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Sep 2026 08:28 AM (IST)
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अगर आप सोच रहे हैं कि विदेश जाकर रहना सिर्फ ऐशो-आराम की जिंदगी है, तो यह खबर आपकी आंखें खोल देगी. दुबई में रह रही एक भारतीय लड़की ने सोशल मीडिया पर अपने छोटे से कमरे की झलक दिखाते हुए वहां के किराए का ऐसा सच बताया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. महज एक छोटे से 'माचिस की डिब्बी' जैसे कमरे के लिए वह हर महीने इतना भारी-भरकम किराया चुका रही है, जितने में भारत के किसी अच्छे शहर में एक आलीशान फ्लैट मिल जाए.

एक छोटे से 'डिब्बे' का 45 हजार रुपये महीना किराया

दुबई में रहने वाली साक्षी नाम की इस भारतीय लड़की ने इंस्टाग्राम पर अपने कमरे का एक मिनी टूर वीडियो शेयर किया है. साक्षी ने बताया कि वह जिस कमरे में रह रही हैं, वह किसी 'छोटे से डिब्बे' जैसा दिखता है. इस बेहद सीमित जगह के लिए उन्हें हर महीने लगभग 45,000 रुपये (AED 2,000) किराया देना पड़ता है. हद तो तब हो गई जब साक्षी ने एक साल बाद घर बदलने का फैसला किया, लेकिन नया कमरा भी बिल्कुल उसी साइज का निकला और किराया भी लगभग उतना ही रहा.

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सैलरी का आधा हिस्सा सिर्फ कमरे के किराए में खत्म

साक्षी ने वीडियो में खुलासा किया कि इस छोटे से कमरे का किराया उनकी महीने की सैलरी का लगभग आधा हिस्सा खा जाता है. हालांकि, नया घर भी उतना ही छोटा होने के बावजूद साक्षी का कहना है कि उन्होंने यह फैसला सिर्फ अपने आसपास का माहौल, आसपास की लोकेशन और नए पड़ोसियों के लिए लिया है. उनके मुताबिक दुबई जैसी जगह में कमरे के साइज से ज्यादा उसके आसपास का माहौल मायने रखता है.

भारत के 3BHK फ्लैट से दुबई के छोटे से कमरे की तुलना

दुबई के इस किराए की तुलना जब भारत से की गई तो लोग हैरान रह गए. साक्षी ने बताया कि भारत के ज्यादातर बड़े और छोटे शहरों में 45,000 रुपये प्रति महीने के किराए में एक शानदार 3BHK आसानी से मिल जाता है. वहीं, दुबई में इतने पैसों में सिर्फ एक अकेला छोटा सा कमरा ही नसीब हो पाता है. इस तुलना ने भारत और दुबई के लिविंग स्टैंडर्ड और मकानों के किराए के बड़े अंतर को साफ जाहिर कर दिया है.

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सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन और डरावने अनुभव

साक्षी का यह वीडियो इंटरनेट पर आते ही तेजी से वायरल हो गया और लोग इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मैं आपसे दोगुना किराया दे रहा हूं, लेकिन भरोसा रखिए शुरुआत ऐसे ही होती है, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना." वहीं एक दूसरे यूजर ने अपना अजीबोगरीब अनुभव शेयर करते हुए मजाक में लिखा, "2000 दिर्हाम में मुझे जो कमरा मिला था, वह कमरा कम और किसी डरावने कब्रिस्तान का वेटिंग रूम ज्यादा लगता था."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 08:28 AM (IST)
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