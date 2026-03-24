‘Lockdown 2020’ क्यों हो रहा ट्रेंड? 6 साल बाद भी लोगों के दिल-दिमाग में जिंदा है कोरोना का दौर

24 मार्च 2020…यह तारीख भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है. यही वह दिन था जब पूरे देश ने अचानक रुक जाना सीखा. सड़कें सूनी हो गईं, शहरों की रफ्तार थम गई और करोड़ों लोग अपने घरों में कैद हो गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ऐलान ने पूरे देश को हिला दिया था. अब ठीक 6 साल बाद वही यादें फिर से सोशल मीडिया पर लौट आई हैं. ‘Lockdown in India 2020’ अचानक ट्रेंड करने लगा है और लोग फिर से उन दिनों को याद कर रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस बार कोई खतरा नहीं है, फिर भी लोग उस दौर को सर्च कर रहे हैं. यह ट्रेंड डर से ज्यादा यादों, अनुभवों और भावनाओं का बन गया है.

सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड कर रहा ‘Lockdown 2020’

इन दिनों गूगल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ‘lockdown in India 2020’ तेजी से सर्च किया जा रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह 24 मार्च की वह तारीख है, जब 2020 में देशभर में लॉकडाउन लगाया गया था. लोग इस दिन को याद कर रहे हैं और अपने पुराने अनुभव शेयर कर रहे हैं.

From 12 pm midnight, there will be complete lockdown in the entire country. This will be akin to a curfew and will be implemented with full compliance:



- PM @narendramodi ji #IndiaFightsCorona@JPNadda @poonam_mahajan pic.twitter.com/acxzgpG9nt — BJYM (@BJYM) March 24, 2020

डर नहीं, यादों की वजह से बढ़ी सर्च

आज की स्थिति 2020 जैसी नहीं है. कोविड-19 अब काफी हद तक कंट्रोल में है और देश में केवल कुछ ही एक्टिव केस बचे हैं. ऐसे में ‘लॉकडाउन’ को लेकर जो सर्च बढ़ रही है, वह किसी नए खतरे की वजह से नहीं बल्कि पुराने समय को याद करने की वजह से है.

खाली सड़कें और लंबी यात्राएं फिर चर्चा में

सोशल मीडिया पर लोग पुराने फोटो और वीडियो शेयर कर रहे हैं. कोई खाली सड़कों की तस्वीरें डाल रहा है तो कोई उन दिनों की मुश्किलें याद कर रहा है, जब प्रवासी मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचे थे. यह सब एक बार फिर चर्चा में आ गया है.

वर्क फ्रॉम होम से बदली जिंदगी

लॉकडाउन ने लोगों की जिंदगी का तरीका बदल दिया था. ऑफिस घर में शिफ्ट हो गए और ‘वर्क फ्रॉम होम’ नया नॉर्मल बन गया. अब 6 साल बाद लोग उसी बदलाव को याद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे उस दौर ने उनकी लाइफस्टाइल बदल दी.

प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया जिक्र

हाल ही में संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड काल को याद किया और बताया कि उस समय वैश्विक सप्लाई चेन कैसे प्रभावित हुई थी. उन्होंने मौजूदा वैश्विक तनाव से उसकी तुलना भी की, जिससे यह मुद्दा फिर चर्चा में आ गया.

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अब नया डर नहीं, लेकिन नई चिंता जरूर

जहां कोविड का खतरा फिलहाल नहीं है, वहीं दुनिया एक बार फिर दूसरे संकटों से जूझ रही है. खासकर पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव का असर तेल और सप्लाई चेन पर पड़ रहा है. ऐसे में लोग पुराने अनुभवों को याद कर रहे हैं और तुलना कर रहे हैं.

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