ट्रक से कूदे चोरी हुए 7 कुत्ते, रास्ता खुद ढूंढा और पहुंच गए अपने मालिक के पास, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने हर किसी का दिल जीत लिया है. यह कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं बल्कि उनके जज्बे, समझदारी और अपने घर के प्रति लगाव की मिसाल बन गई है. बताया जा रहा है कि सात कुत्तों को उनके मालिकों से चुरा लिया गया था और एक अवैध ट्रांसपोर्ट ट्रक में ले जाया जा रहा था. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती. इन बेजुबान जानवरों ने जो किया, वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. मौका मिलते ही ये सभी कुत्ते ट्रक से भाग निकले और फिर एक साथ मिलकर करीब 17 किलोमीटर का सफर तय करते हुए अपने-अपने घर पहुंच गए. सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे सफर में एक छोटे से कॉर्गी ने लीडर की भूमिका निभाई.

ट्रक से भागने का बनाया प्लान

रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सातों कुत्तों को चोरी कर एक ट्रक में भरकर कहीं और ले जाया जा रहा था. लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने किसी तरह ट्रक से बाहर निकलने में सफलता हासिल कर ली. यह अपने आप में बेहद चौंकाने वाला पल था. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ये कुत्ते एक साथ हाईवे पर पैदल यात्रा कर रहे हैं.

Seven dogs stolen from their owners have gone viral after escaping from an illegal transport truck and making their way home.



They traveled around 17 km together, led by a corgi across highways and fields, now safely back with their respective owners..🐶🐾🥺❤️ pic.twitter.com/H5VB9BQkGB — 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) March 23, 2026

कॉर्गी बना लीडर, साथियों को दिखाया रास्ता

इस पूरे सफर में सबसे खास बात यह रही कि एक कॉर्गी नस्ल का कुत्ता बाकी सभी कुत्तों का नेतृत्व करता नजर आया. वह आगे-आगे चलता रहा और बाकी कुत्ते उसके पीछे-पीछे चलते रहे. ऐसा लग रहा था जैसे सभी को अपने घर का रास्ता पता हो. पूरा मामला चीन का बताया जा रहा है.

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हाईवे और खेतों से होकर तय किया लंबा सफर

वीडियो में देखा जा सकता है कि ये कुत्ते सड़कों और सुनसान रास्तों से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने करीब 17 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया. इस दौरान उन्होंने हाईवे, खेत और कई मुश्किल रास्तों को पार किया. सबसे राहत की बात यह रही कि यह सभी कुत्ते आखिरकार सुरक्षित अपने मालिकों के पास पहुंच गए. उनके लौटने की खबर सुनकर मालिक भी भावुक हो गए. यह पल बेहद भावनात्मक था.

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