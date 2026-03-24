देश में बढ़ती महंगाई को लेकर लोग अलग-अलग तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर करते रहते हैं, लेकिन पुणे के एक छोटे से खाने-पीने के ठिकाने ने इसे जिस अंदाज में पेश किया, उसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. एक साधारण सा नोटिस, जो आमतौर पर रेट बढ़ने की सूचना देने के लिए लगाया जाता है, यहां चर्चा का विषय बन गया. नोटिस में सीधे किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ‘ऑरेंज बालों वाले एक बेवकूफ शख्स’ का जिक्र कर पूरी दुनिया की राजनीति और महंगाई को जोड़ दिया गया. यही अनोखा और व्यंग्य भरा अंदाज लोगों को इतना पसंद आया कि यह मामला तेजी से वायरल हो गया.

पुणे के मशहूर होटल का अनोखा अंदाज

पुणे के कोथरुड इलाके में स्थित ‘बरवे दहीवड़ा’ नाम का यह फेमस ठिकाना अपने खास स्वाद के साथ-साथ अपने अलग अंदाज के लिए भी जाना जाता है. इस बार होटल ने ग्राहकों को रेट बढ़ने की जानकारी देने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया.

An eatery in Pune 38 pic.twitter.com/YXbDs4amVa — 🇮🇳 Sayali.Mahashur 🇮🇳 (@SMahashur) March 22, 2026

नोटिस में दिखा तीखा व्यंग्य

होटल द्वारा लगाए गए नोटिस में लिखा गया कि एक ‘ऑरेंज बालों वाले शख्स’ द्वारा शुरू किए गए युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे LPG और प्लास्टिक महंगे हो गए हैं. इसी वजह से 21 मार्च से नए रेट लागू किए जाएंगे. साथ ही मजाकिया अंदाज में लोगों से कहा गया कि या तो सहयोग करें या फिर युद्ध रुकवाने में मदद करें. दावा किया जा रहा है कि रेस्टोरेंट ने यह तंज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर किया है.

LPG और प्लास्टिक के दाम में उछाल

कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से LPG सिलेंडर और प्लास्टिक से जुड़ी चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं. बताया जा रहा है कि घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में भी करीब 60 रुपये तक का इजाफा हुआ है. इससे छोटे कारोबारियों पर सीधा असर पड़ा है, खासकर खाने-पीने के व्यवसाय पर. एबीपी लाइव वायरल नोटिस की पुष्टि नहीं करता और न ही इसे ट्रंप के लिए होने का दावा करता है. खबर केवल सोशल मीडिया पर हो रहे दावों के आधार पर लिखी गई है.

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सोशल मीडिया पर मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया

जैसे ही इस नोटिस की तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, लोगों ने इसे हाथों-हाथ लिया. कई यूजर्स ने इसे ‘पुणेरी स्टाइल’ का बेहतरीन उदाहरण बताया. लोगों का कहना है कि इतने सरल और मजेदार तरीके से महंगाई को समझाना वाकई काबिल-ए-तारीफ है. एक यूजर ने लिखा...जिसके लिए हवन किया अब उसी को गाली दे रहे हैं लोग. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....भारत में महंगाई के लिए ऑरेंज बाल वाला कैसे जिम्मेदार हो सकता है.

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