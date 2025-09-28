हनुमान जी की मूर्ति ले भागा बच्चा! फिर अपने हाथों से दवा लगाकर खूब लुटाया प्यार- वीडियो हो रहा वायरल
वीडियो में देखा जा सकता है कि घर के मंदिर से एक छोटा बच्चा हनुमान जी की मूर्ति उठाकर हॉल में भाग आता है. पीछे से मां उसे रोकते हुए कहती है कि मूर्ति को नहीं उठाते.
Trending Video: कभी-कभी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं जो दिल को छू लेते हैं और चेहरे पर अनायास ही मुस्कान ला देते हैं. इंटरनेट की इस भीड़-भाड़ वाली दुनिया में एक छोटे से बच्चे का भोला सा प्यार और मासूमियत लोगों का दिल जीत लेता है. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक नन्हा बच्चा भगवान हनुमान की मूर्ति के साथ ऐसा प्यार जताता है कि देखने वाले भावुक भी हो जाते हैं और मुस्कुराए बिना भी नहीं रह पाते.
हनुमान जी की मूर्ति उठाकर भागा मासूम बच्चा, फिर यूं लुटाया प्यार
वीडियो में देखा जा सकता है कि घर के मंदिर से एक छोटा बच्चा हनुमान जी की मूर्ति उठाकर हॉल में भाग आता है. पीछे से मां उसे रोकते हुए कहती है कि मूर्ति को नहीं उठाते. लेकिन बच्चा जिद पर अड़ा रहता है और अचानक जोर-जोर से रोने लगता है. इसके बाद वो मूर्ति को सोफे पर रख देता है और उसे बड़े प्यार से बार-बार किस करने लगता है.
इतना ही नहीं, जब मां उसे समझाती है कि देखो भगवान को चोट लग गई है, तो बच्चा मासूमियत में तुरंत अंदर भागता है और दवा लेकर आता है. फिर बड़े ही प्यार और ध्यान से मूर्ति पर दवा लगाता है. इस पूरे वीडियो को देखकर हर कोई बच्चे की मासूमियत और भक्ति का कायल हो रहा है. वीडियो के वायरल होते ही लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
यूजर्स हुए भावुक, कर रहे मासूमियत की तारीफ
वीडियो को YUVAAN SHARMA नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मेरी बेटी मंदिर से शिव लिंग उठा ले जाती है. एक और यूजर ने लिखा...बच्चे भगवान का रूप नहीं होते बल्कि भगवान के सच्चे दोस्त होते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आज हनुमान जी का आशीर्वाद मिल ही गया बच्चे को.
