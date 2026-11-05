क्लासरूम में टीचर ने किया धमाकेदार डांस, टेबल पर नाचने लगे बच्चे

सोशल मीडिया पर अक्सर स्कूल और पढ़ाई से जुड़े तनावपूर्ण वीडियो देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार इंटरनेट पर एक ऐसा दिल छू लेने वाला और मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपका पूरा दिन बन जाएगा. एक प्राइमरी स्कूल के टीचर ने अपनी क्लास का माहौल ऐसा बदला कि पूरी की पूरी क्लास 'डांस फ्लोर' में तब्दील हो गई. सरजी को मस्ती में झूमते देख नन्हे-मुन्ने बच्चे भी कहां पीछे रहने वाले थे, वे भी अपनी-अपनी टेबलों (Desks) पर चढ़कर फुल एनर्जी में ठुमके लगाने लगे!

सरजी ने सिखाया 'मस्ती वाला लेसन', डेस्क पर चढ़कर नाचे बच्चे!

वायरल हो रहे करीब 58 सेकेंड के इस क्लिप में देखा जा सकता है कि एक भारतीय सरकारी या प्राइवेट स्कूल की प्राइमरी क्लास का नजारा है. ग्रे और येलो रंग की यूनिफॉर्म पहने छोटे-छोटे बच्चे अपनी सीटों पर मौजूद हैं.

तभी हल्के नीले रंग की शर्ट पहने टीचर महोदय क्लास के आगे आते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे जोश में हाथ उठाकर, ताली बजाकर डांस करना शुरू कर देते हैं. अपने गुरुजी को ऐसे 'चिल मोड' में देखकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. बच्चे भी सरजी के एक-एक डांस मूव्स को कॉपी करने लगे और देखते ही देखते कई बच्चे तो क्लासरूम की डेस्क के ऊपर खड़े होकर नाचने लगे.

Such a wonderful video..!! Every child deserves such happiness and fun. A little break from studies keeps them refreshed and stress-free. Hats off to the amazing teacher for spreading so much joy..!! ❤️ https://t.co/k3sPsSMf2c — Subhash Bagaria (@techsolutions92) November 3, 2026

"हर बच्चे को हक है ऐसी खुशी का..."

इस खूबसूरत और मजेदार वीडियो को एक्स यूजर सुभाष बगारिया (Subhash Bagaria) ने शेयर किया है. उन्होंने टीचर की तारीफ करते हुए लिखा कि पढ़ाई के बीच बच्चों को ऐसा छोटा सा ब्रेक देना बहुत जरूरी है ताकि उनका तनाव (Stress) खत्म हो सके और वे फिर से तरोताजा महसूस कर सकें.

टीचर के इस अनोखे अंदाज ने यह साबित कर दिया कि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाना भी एक अच्छे शिक्षक की पहचान है.

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यूजर्स ने लुटाया प्यार: 'काश हमारे समय में भी ऐसे सरजी होते!'

यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स भावुक और खुश नजर आ रहे हैं. लोग टीचर के इस फ्रेंडली व्यवहार की जमकर तारीफ कर रहे हैं...

"इसे कहते हैं असली समझदारी! सही वक्त पर सही फैसला लेना ही इंटेलिजेंस है."

"वाह! कितना प्यारा नजारा है. काश हमारे बचपन में भी ऐसे टीचर मिले होते तो स्कूल जाना कभी भारी नहीं लगता."

"टीचर ने क्लासरूम को खुशियों का अड्डा बना दिया, बच्चों की यह मासूम हंसी अनमोल है!"

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