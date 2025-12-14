दुनिया के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी इन दिनों अपने भारत दौरे को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच उनके कार्यक्रम से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मेसी की सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी टीम एक पुलिस अधिकारी को भी धक्का देकर पीछे हटाती नजर आ रही है. बताया जा रहा है कि यह घटना उस वक्त हुई जब मेसी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे और सुरक्षा घेरा बेहद कड़ा रखा गया था. वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक IPS रैंक के अधिकारी को सुरक्षाकर्मियों ने धक्का देकर दूर कर दिया.

मेसी की सुरक्षा टीम ने आईपीएस अधिकारी को मारा धक्का!

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी भीड़ और कड़ी सुरक्षा के बीच एक आईपीएस अधिकारी मेसी की ओर बढ़ने की कोशिश करता है. तभी मेसी की निजी सुरक्षा टीम तुरंत हरकत में आती है और अधिकारी को आगे बढ़ने से रोकते हुए पीछे कर देती है. इस दौरान कुछ सेकंड के लिए वहां हल्की अफरा-तफरी भी देखने को मिलती है. वीडियो सामने आने के बाद लोग हैरान हैं कि सुरक्षा एजेंसियों ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भी नहीं बख्शा.

View this post on Instagram A post shared by dailyunfold (@dailyunfold)

वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर बवाल

बताया जा रहा है कि मेसी के भारत दौरे को देखते हुए उनकी सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त प्रोटोकॉल लागू किया गया है. किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को, चाहे वह आम नागरिक हो या कोई अधिकारी, मेसी के बेहद करीब जाने की इजाजत नहीं दी गई है. यही वजह मानी जा रही है कि सुरक्षा टीम ने बिना पहचान या अनुमति के आगे बढ़ रहे अधिकारी को तुरंत रोक दिया. मेसी आज मुंबई में अपना कार्यक्रम करने जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ऐसी औलाद से डर लगता है... पैर पहुंचते नहीं, लेकिन सड़क पर बाइक लेकर निकल गया छोरा; वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा

यूजर्स बोले, वर्दी पर भरोसा नहीं है?

वीडियो को dailyunfold नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वर्दी वालों पर किसी को भरोसा नहीं है. एक और यूजर ने लिखा...पुलिस ने खुद अपनी इज्जत गिरवाई है लोगों को बेवजह परेशान करके. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आईपीएस अधिकारी को भी नहीं छोड़ा.

यह भी पढ़ें: 15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल