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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगशेर और बाघ की हुई खतरनाक लड़ाई, वीडियो में देखें किसकी हुई जीत

शेर और बाघ की हुई खतरनाक लड़ाई, वीडियो में देखें किसकी हुई जीत

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जंगल के दो विशाल और खूंखार जानवर आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में दिखता है कि शेरनी और बाघ एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Sep 2026 02:32 PM (IST)
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शेर और बाघ जंगल के दो घातक दरिंदे हैं. इन दोनों से भिड़ने का साहस पूरे जंगल में किसी जानवर का नहीं है फिर चाहे वह कितना ही विशाल हो. लेकिन कैसा हो कि यह दोनों दरिंदे ही आमने सामने हो जाएं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बाघ और शेर आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं. नुकीले दांत और खंजर जैसे नाखून के इस्तेमाल ने इस लड़ाई को और भी ज्यादा खूंखार बना दिया है. वीडियो देखकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे. इंटरनेट यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन देते दिखाई दे रहे हैं.

शेर और बाघ में हुआ जोरदार लड़ाई

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जंगल के दो विशाल और खूंखार जानवर आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में दिखता है कि शेरनी और बाघ जैसे ही एक दूसरे पर झपटते हैं वैसे ही शेरनी टाइगर के मुंह पर जोरदार पंजा मारती है जिसके बाद टाइगर को दिन में तारे नजर आ जाते हैं. हालांकि टाइगर भी दहाड़ते हुए जोरदार हमले की कोशिश करता है लेकिन शेरनी के सामने उसका जोर कम ही चलता दिखाई दे रहा है. आखिर में दोनों एक दूसरे से फिर झपटते हैं और इस बार मुकाबला बराबरी का होता है, लेकिन शेरनी का कॉन्फिडेंस देखकर बाघ उल्टे पैर जंगल की ओर भाग जाता है.

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दोनों ही जंगल के हैं खूंखार दरिंदे

आपको बता दें कि बाघ और शेर दोनों ही जंगल के खूंखार जानवर है. हालांकि एक टाइगर का वजन शेर से कई ज्यादा हो सकता है लेकिन शेर की निडरता और कॉन्फिडेंस के सामने कई बार टाइगर को घुटने टेकने पड़ते हैं. शेर जंगल का राजा कहलाता है क्योंकि उसकी चाल और कॉन्फिडेंस हूबहू राजा वाला है जिसे देखकर कई शिकारी तो वैसे ही उल्टे पैर निकल जाते हैं.

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यूजर्स बोले, शेर में तो जिगरा है

वीडियो को David Jones नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...शेर से भिड़ने के लिए जिगरा चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...यहां शेरनी टाइगर से बड़ी है इसलिए यह सीन देखने को मिला. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...टाइगर तो जंगल में भाग गया.

यह भी पढ़ें: गणपति पंडाल में फुटबॉल खेलने पहुंचा हाथी, दागे दनादन गोल; देखें वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 20 Sep 2026 02:32 PM (IST)
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