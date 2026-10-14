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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगऐसा दिखता है गुरुग्राम में 100 करोड़ का अपार्टमेंट, हैरान कर देगा वीडियो

ऐसा दिखता है गुरुग्राम में 100 करोड़ का अपार्टमेंट, हैरान कर देगा वीडियो

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक व्लॉगर ने अपने वीडियो से सभी को हैरान कर दिया. वीडियो में यह व्लॉगर गुरुग्राम का एक अपार्टमेंट टूर करता दिखाई दे रहा है जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Oct 2026 12:39 PM (IST)
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दिल्ली NCR के ज्यादातर कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा और गुरुग्राम में हैं. ऐसे में यहां की लाइफस्टाइल और माहौल भी काफी लग्जरी होता है. इन दिनों इन्हीं लग्जरी चीजों में से एक गुरुग्राम के 100 करोड़ के अपार्टमेंट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि 100 करोड़ का अपार्टमेंट अंदर से कैसा दिखता होगा? हाल ही में एक व्लॉगर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है जिसमें वह इस 100 करोड़ के अपार्टमेंट का टूर करता दिखाई दे रहा है. वीडियो देखने के बाद आपकी भी आंखें फटी रह जाएंगी.

वीडियो में देखें कैसा दिखता है 100 करोड़ का अपार्टमेंट

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक व्लॉगर ने अपने वीडियो से सभी को हैरान कर दिया. वीडियो में यह व्लॉगर गुरुग्राम का एक अपार्टमेंट टूर करता दिखाई दे रहा है जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपये बताई जा रही है. व्लॉगर का कहना है कि यहां से आपको गुरुग्राम का ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जो किसी और को दिख ही नहीं सकता. हालांकि इस नजारे को देखने के लिए आपको अपनी जेब से 100 करोड़ रुपये तक ढीले करने पड़ सकत हैं.  अपार्टमेंट दिखने में काफी लग्जरी लग रहा है और इसका मास्टर बेडरूम तो ऐसा है कि जिसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई.

 
 
 
 
 
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बालकनी और लीविंग एरिया ने जीता दिल

वीडियो में व्लॉगर सबसे पहले अपार्टमेंट की बालकनी दिखाता है जिसमें एक बड़ा सा और फैंसी सा स्विमिंग पूल बना हुआ है, इसी पूल के बैकग्राउंड में गुरुग्राम की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं. अपार्टमेंट की बालकनी इतनी बड़ी है कि उसमें रहने के लिए ठीक ठाक एक घर और बनाया जा सकता है. इसके बाद व्लॉग अपार्टमेंट का लीविंग एरिया दिखाता है जो काफी ज्यादा लग्जरी है. इसके बाद किचन और बाथरूम की बारी आती है जो अल्ट्रा लग्जरी दिखाई दे रहे हैं.

मास्टर बेडरूम देख उड़े लोगों के होश

इसके बाद व्लॉगर अपार्टमेंट का मास्टर बेडरूम दिखाता है जो किसी सपने जैसा दिखाई देता है. मास्टर बेडरूम में बिग साइज ओपन बालकनी है और उसमें भी सोफे लगे हुए हैं जिस पर बैठकर आप अपनी कॉफी अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं. बेडरुम में लगे पर्दे और सामने लगे ग्लास इसे एक महल वाला लुक दे रहे हैं. वाकई में यह 100 करोड़ का अपार्टमेंट किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, ये तो स्वर्ग जैसा घर है

वीडियो को yourbrokeryash नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...100 करोड़ वाला लग तो रहा है. एक और यूजर ने लिखा...शानदार घर, लोन हो जाएगा क्या. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये तो स्वर्ग जैसा लग रहा है.

यह भी पढ़ें: भाई ट्रैक्टर है या सबमरीन... लबालब भरे पानी में ट्रैक्टर चलाते शख्स का वीडियो वायरल 

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 12:39 PM (IST)
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