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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगBJP को करूंगा सपोर्ट मगर...ध्रुव राठी ने बताई अपनी शर्त, वीडियो वायरल

BJP को करूंगा सपोर्ट मगर...ध्रुव राठी ने बताई अपनी शर्त, वीडियो वायरल

दरअसल, एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए ध्रुव राठी ने कहा कि मैं तो बस एक आम नागरिक की तरह प्रोटेस्ट करने भारत आया हुआ था. मैं खुद को कोई लीडर नहीं समझता, किसी आंदोलन का नेता नहीं समझता.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Oct 2026 01:13 PM (IST)
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10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में भाग लेने भारत आए ध्रुव राठी को हरियाणा पुलिस ने डिटेन कर चेतावनी दी कि अगर वे दोबारा जंतर मंतर गए तो उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया जाएगा. इसके बाद से ध्रुव राठी गुरुग्राम स्थित अपने घर पर थे. ऐसे में जब उनसे उनकी राय जाननी चाही तो ध्रुव राठी ने अपना मत बताया और यह भी बताया कि वे भारत क्यों आए थे. इतना ही नहीं, ध्रुव राठी ने बीजेपी को सपोर्ट करने की अपनी शर्त भी बता डाली. उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स भी जमकर कमेंट्स कर रहे हैं.

आंदोलन को लेकर ध्रुव राठी ने साफ किया अपना नजरिया

दरअसल, एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए ध्रुव राठी ने कहा कि मैं तो बस एक आम नागरिक की तरह प्रोटेस्ट करने भारत आया हुआ था. मैं खुद को कोई लीडर नहीं समझता, किसी आंदोलन का नेता नहीं समझता. मैं बस एक नागरिक की तरह आंदोलन में भाग लेने आया हुआ था. ये काफी बड़ा प्रोटेस्ट है जिसमें काफी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस और सीजेपी दोनों के प्रोटेस्ट में ध्रुव राठी हमें कहां देखने को मिलेंगे तो ध्रुव राठी ने कहा कि वह सभी पार्टी को सपोर्ट करते हैं. जो पार्टी देश के मुद्दों को उठाती है वो उसके साथ हैं, अभी उनका मकसद इलेक्शन कमिशन की कमियों को दूर करने पर है और इसके लिए वे आवाज उठाते रहेंगे.

 
 
 
 
 
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बीजेपी को भी कर लूंगा सपोर्ट, ध्रुव राठी ने बताई शर्त

ध्रुव राठी ने बातचीत करते हुए कहा कि वो इलेक्शन कमीशन में सुधार को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यह सुधार होना जरूरी है. इसके बाद ध्रुव राठी ने कहा कि कल को अगर बीजेपी भी इस मुद्दे को उठाएगी तो वे उन्हें भी सपोर्ट करेंगे. वीडियो को लेकर अब यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. आपको बता दें कि ध्रुव राठी अपना ज्यादातर वक्त जर्मनी में बिताते हैं और उनकी पत्नी भी जर्मनी से ही आती हैं. वे अपने यूट्यूब चैनल से पॉलिटिकल मुद्दों पर लगातार बात करते नजर आ जाते हैं.

यह भी पढ़ें: भाई ट्रैक्टर है या सबमरीन... लबालब भरे पानी में ट्रैक्टर चलाते शख्स का वीडियो वायरल 

यूजर्स बोले, चलो अच्छा है शर्त बता दी

वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ इसे लाखों लोगों ने देखा तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया. ऐसे में इंटरनेट यूजर्स वीडियो को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....ध्रुव भाई प्रोटेस्ट करने आए थे और डिटेन हो गए. एक और यूजर ने लिखा...आज पता लगा ध्रुव राठी सबके हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आपने बीजेपी को सपोर्ट करने की शर्त भी आज बता ही दी.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 01:12 PM (IST)
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