Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'लॉलीपॉप लागे लू'...गाने पर जापान में जमी महफिल, जमकर थिरके लोग

'लॉलीपॉप लागे लू'...गाने पर जापान में जमी महफिल, जमकर थिरके लोग

जापान में भारतीय रंग और भोजपुरी गाने का एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसे देख यूजर्स भी अपने डांस को रोक नहीं पा रहे हैं, वायरल वीडियो ने बना दिया जबरदस्त माहौल.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Oct 2026 11:22 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो दिखाई देते हैं, जिसमें लोग विदेशों में भारतीय गानों पर डांस करते हुए दिखाई देते हैं. वैसे तो अक्सर लोगों को आपने बॉलीवुड गानों या किसी अन्य भारतीय फेमस गानों पर डांस करते हुए देखा होगा. लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें जापान में भोजपुरी गाने और डांस का जबरदस्त रंग देखने को मिल रहा है.

मंच पर भारतीय कपड़ो में कलाकार ‘लॉलीपॉप लागे लू’ डांस करते दिखाई देते हैं. वहीं सामने मौजूद ऑडियंस भी गाने पर थिरकने हुए नजर आते हैं. वीडियो में बड़ी संख्या में जापान के लोग नजर आते हैं, जो अपने-अपने मोबाइल फोन से डांस का वीडियो बनाते हुए दिखाई देते हैं. वीडियो में देख कर ही पता चलता है कि लोगों में इस गाने की वजह से कितना जोश भर गया है.

जापानी लोग भी नाचते दिखें

वीडियो की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि स्थानीय जापानी लोग भी भारतीय गानों की धुन पर मस्ती करते नजर आ रहे हैं. किसी के हाथ हवा में हैं तो कोई डांस के स्टेप्स कॉपी करने की कोशिश कर रहा है. इस बात से पता चलता है कि भारतीय गानों की लोकप्रियता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में भी बॉलीवुड और भोजपुरी गानों को पसंद करने वाले लोग मिल जाते हैं.

बीट पर आया जोश

‘लॉलीपॉप लागे लू’ भोजपुरी के उन गानों में शामिल है, जिसकी धुन बेहद तेज और डांस के लिए बनी है. यही वजह है कि गाने के बोल पूरी तरह समझ में न आने के बावजूद भी जापानी लोग इसकी बीट पर डांस करते हुए जोश में दिखाई देते हैं. वीडियो में वे भारतीय लोगों के स्टेप्स तो करने की कोशिश कर ही रहे हैं, साथ ही वे इस गाने पर अपने नए-नए मूव्स भी कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ankita Pandey Delhi (@itsankitapandey123)

यह भी पढ़ें: वंदे भारत देख उड़े विदेशी महिला के होश, बोली- किसने कहा भारत गरीब है!

भारतीय कपड़ों ने बढ़ाई रौनक

वीडियो में मंच पर मौजूद कलाकार रंग-बिरंगे भारतीय कपड़ो में नजर आते हैं. केवल भोजपुरी गाने और डांस की वजह से सामने बैठे लोग इसे इंजॉय नहीं कर रहे हैं, बल्कि कॉस्ट्यूम के रंग भी डांस को और खुबसुरत दिखा रहे हैं. यही वजह है कि भारतीय लोगों की भीड़ के बीच एक जापानी व्यक्ति गानें को इंजॉय करते हुए डांस करते हुए दिखाई दे रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के लिए भी यह चर्चा का विषय बन गया है. खासकर भारतीय यूजर्स के लिए यह वीडियो इसलिए दिलचस्प है क्योंकि आमतौर पर ‘लॉलीपॉप लागे लू’ जैसे भोजपुरी गाने को भारतीय शादियों, पार्टियों और डांस कार्यक्रमों में खूब सुना जाता है. लेकिन जब यही गाना जापान में लोगों को झूमने पर मजबूर करता दिखाई देता है, तो वीडियो अपने आप खास बन जाता है.

कमेंट्स कर रहे लोग

यूजर्स को यह वीडियो इतना पसंद आ रहा है कि उन्होंने लाइक्स के साथ-साथ कमेंट्स की भी बारिश कर दी है. कई लोग कमेंट सेक्शन में डांस वाले इमोजी का इस्तेमाल कर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स ने तो कमेंट में डांस वाले वीडियो भी शेयर किए हैं. एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि जापान में भोजपुरी देख कर मुझे अच्छा लग रहा है. एक अन्य यूजर ने कहा कि दिल जीत लिया.

यह भी पढ़ें: भाई ट्रैक्टर है या सबमरीन... लबालब भरे पानी में ट्रैक्टर चलाते शख्स का वीडियो वायरल 

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 14 Oct 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
7 समंदर पार से बहन को देने पहुंची बर्थडे सरप्राइज, वीडियो देख रो पड़े लोग
7 समंदर पार से बहन को देने पहुंची बर्थडे सरप्राइज, वीडियो देख रो पड़े लोग
ट्रेंडिंग
भाई ट्रैक्टर है या सबमरीन... लबालब भरे पानी में ट्रैक्टर चलाते शख्स का वीडियो वायरल 
भाई ट्रैक्टर है या सबमरीन... लबालब भरे पानी में ट्रैक्टर चलाते शख्स का वीडियो वायरल 
ट्रेंडिंग
वंदे भारत देख उड़े विदेशी महिला के होश, बोली- किसने कहा भारत गरीब है!
वंदे भारत देख उड़े विदेशी महिला के होश, बोली- किसने कहा भारत गरीब है!
ट्रेंडिंग
गलती गूगल मैप की थी... संकरी गलियों में स्कूटी लेकर घुसा शख्स, देखें वीडियो
गलती गूगल मैप की थी... संकरी गलियों में स्कूटी लेकर घुसा शख्स, देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

सोशल मीडिया की हसीन 'विष कन्या !
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल का पूरा प्लान क्या है?
चाय की चुस्की CEC के खिलाफ विपक्ष की 'नई रणनीति' !
एक चाय, दो बिस्किट-SIR की जंग में कौन 'हिट'
राहुल का प्रोटेस्ट..अमित शाह ने संभाल लिया 'मोर्चा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने अभिजीत दीपके को दिया सीधा मैसेज- 'भले ही बैनर अलग हों...'
राहुल गांधी ने अभिजीत दीपके को दिया सीधा मैसेज- 'भले ही बैनर अलग हों...'
दिल्ली NCR
'बिल्कुल बेतुका...' सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत पर बोले अरविंद केजरीवाल
'बिल्कुल बेतुका...' सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत पर बोले अरविंद केजरीवाल
इंडिया
आशुतोष रांका-सौरव दास की न्यायिक हिरासत पर बोले अभिजीत दीपके- 'मोदी जी हिम्मत है तो...'
आशुतोष रांका-सौरव दास की न्यायिक हिरासत पर बोले अभिजीत दीपके- 'मोदी जी हिम्मत है तो...'
बॉलीवुड
'ब्रेकिंग बैड' एक्टर आरजे मिट्टे की मौत की असल वजह का हुआ खुलासा, पुलिस ने किसी गड़बड़ी से किया इंकार
'ब्रेकिंग बैड' एक्टर आरजे मिट्टे की मौत कैसे हुई? असल वजह का हुआ खुलासा
क्रिकेट
यशस्वी 0, केएल राहुल ने बनाए 4 और 1, रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में फ्लॉप रहे ये 4 धुरंधर
यशस्वी 0, केएल राहुल ने बनाए 4 और 1, रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में फ्लॉप रहे ये 4 धुरंधर
इंडिया
भारत नहीं आए बांग्लादेशी PM तारिक रहमान तो भड़कीं शेख हसीना, 'दो देशों के रिश्ते किसी...'
भारत नहीं आए बांग्लादेशी PM तारिक रहमान तो भड़कीं शेख हसीना, 'दो देशों के रिश्ते किसी...'
बिहार
वैशाली हादसा: मृतकों में एक ही परिवार के 7 बच्चे, DM को पकड़ रोने लगी महिला
वैशाली हादसा: मृतकों में एक ही परिवार के 7 बच्चे, DM को पकड़ रोने लगी महिला
हेल्थ
Epilepsy Symptoms: मिर्गी के साथ कैसे जिएं सामान्य जिंदगी? एक्सपर्ट से जानें सच
मिर्गी के साथ कैसे जिएं सामान्य जिंदगी? एक्सपर्ट से जानें सच
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget