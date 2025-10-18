स्कूली बच्चे पर खूंखार दरिंदे ने किया हमला! आवारा कुत्ते ने बचा ली जान- दिल दहला देगा वीडियो
नन्हा बच्चा कुछ समझ पाता उससे पहले ही शिकारी जानवर उसे जमीन पर गिरा देता है. पूरा दृश्य मानो किसी फिल्म का सस्पेंस सीन लग रहा हो, लेकिन सच्चाई कुछ और ही कह रही थी.
सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी. वीडियो में एक मासूम स्कूली बच्चा सड़क पर अकेले जा रहा होता है. चारों ओर सन्नाटा है, दोनों तरफ हरे खेत और घना जंगल फैला हुआ है. बच्चे के कंधे पर स्कूल बैग टंगा है और वो निश्चिंत होकर अपने रास्ते पर चल रहा है. तभी अचानक खेत की झाड़ियों से कुछ हलचल होती है. अगले ही पल एक तेंदुआ तेजी से छलांग लगाकर बच्चे पर टूट पड़ता है. नन्हा बच्चा कुछ समझ पाता उससे पहले ही शिकारी जानवर उसे जमीन पर गिरा देता है. पूरा दृश्य मानो किसी फिल्म का सस्पेंस सीन लग रहा हो, लेकिन सच्चाई कुछ और ही कह रही थी.
तेंदुए ने किया बच्चे पर हमला, कुत्ते ने यूं बचाई जान
तेंदुए के हमला करने के बाद वहां वो होता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. वीडियो में दिखता है कि जैसे ही तेंदुआ बच्चे को दबोचता है, तभी कहीं से एक कुत्ता दौड़ता हुआ आता है. वो सीधे तेंदुए पर झपट पड़ता है और उसके मुंह को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है. कुछ सेकेंड तक दोनों जानवरों के बीच जोरदार संघर्ष होता है. कुत्ता तेंदुए पर दनादन हमला करता है और आखिरकार तेंदुआ खुद को छुड़ाकर भाग खड़ा होता है. यह नजारा इतना रोमांचक है कि देखने वाला भी सांसें थाम ले. कुत्ते की बहादुरी देखकर लोग दंग हैं. जिसने भी यह वीडियो देखा, उसने एक ही बात कही..“ये सिर्फ जानवर नहीं, बच्चे का रखवाला भगवान की भेजी हुई मदद है.”
वीडियो की सच्चाई आई सामने!
लेकिन वीडियो की सच्चाई कुछ और ही है. जी हां, ऐसा देख पाना लगभग नामुमकिन है कि कोई कुत्ता जंगली जानवर जैसे तेंदुआ या टाइगर को जंग में हरा दे. इसलिए दावा ये किया जा रहा है कि वीडियो एआई जनरेटेड है और तकनीक की सहायता से ऐसा सीन क्रिएट किया गया है जो दिखने में एक दम रियल लग रहा है. वीडियो को देखकर एक बार के लिए यूजर्स भी हैरान रह गए.
यूजर्स बोले, डोगेश भाई जिंदाबाद
वीडियो को nivrithi_reddy_123 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...डोगेश भाई ऑन टॉप, मजा आ गया. एक और यूजर ने लिखा...वीडियो एआई जनरेटेड लग रहा है, लेकिन दृश्य भयानक था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....डोगेश भाई जिंदाबाद, मजा आ गया मैच देखकर.
