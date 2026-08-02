सनरूफ से बाहर निकलना पड़ा भारी! झाड़ियों से निकले तेंदुए ने सीधे दबोचा सिर

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी. जंगल की सड़क से गुजरते समय गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर वीडियो बनाना एक शख्स को किस कदर भारी पड़ गया, यह इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है. शख्स बड़े मजे से कार के सनरूफ से बाहर निकला हुआ था और आसपास के खूबसूरत नजारों का आनंद ले रहा था, लेकिन उसे जरा भी भनक नहीं थी कि झाड़ियों के पीछे मौत उसका इंतजार कर रही है. अचानक एक खूंखार तेंदुआ झाड़ियों से छलांग लगाकर निकला और उसने सीधे कार की बोनट से होते हुए शख्स पर हमला बोल दिया. कुछ ही सेकंड के इस भयावह मंजर को देखकर इंटरनेट पर लोग सन्न रह गए हैं.

झाड़ियों के पीछे घात लगाकर बैठा था तेंदुआ

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक हरे-भूरे रंग की कार जंगल के रास्ते पर धीमी रफ्तार से चल रही है. कार का सनरूफ खुला हुआ है और उसमें से नीली शर्ट पहने एक शख्स आधा बाहर निकला हुआ है. शख्स बिना किसी डर के आसपास के नजारे कैमरे में कैद करने या देखने में मशगूल था. तभी अचानक सड़क किनारे झाड़ियों में हलचल होती है और एक विशालकाय तेंदुआ बिजली की रफ्तार से बाहर निकलता है. तेंदुआ एक ही सेकंड में कार के बोनट पर चढ़ता है और सीधी छलांग मारकर सनरूफ से बाहर निकले शख्स के सिर और गर्दन वाले हिस्से को दबोच लेता है.

सिर दबोचते ही मची चीख-पुकार, आगे क्या हुआ देखकर सहम गए लोग

तेंदुए के इस अचानक और जानलेवा हमले की उम्मीद किसी को भी नहीं थी. जैसे ही तेंदुए ने शख्स को अपनी गिरफ्त में लिया, वहां अफरा-तफरी मच गई. वीडियो में तेंदुए को बेहद फुर्ती से शख्स पर झपटते देखा जा सकता है. हालांकि हमला होने के तुरंत बाद क्या हुआ, क्या शख्स अपनी जान बचा पाया या नहीं, इसका पूरा विवरण वीडियो के इस हिस्से में स्पष्ट नहीं हो पा रहा है. लेकिन जिस तरह तेंदुए ने सीधे उसके सिर और चेहरे के पास हमला किया, उसने हर देखने वाले का दिल दहला दिया है. यह वीडियो इस बात की दर्दनाक गवाही दे रहा है कि जंगली जानवरों के इलाके में जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है.

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सोशल मीडिया पर वीडियो देख कांपी लोगों की रूह

यह रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो जैसे ही इंटरनेट के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर आया, तेजी से वायरल हो गया. वीडियो को देखकर कमेंट सेक्शन में लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. अधिकतर यूजर्स कार के सनरूफ से बाहर निकलने की इस बेवकूफी पर गुस्सा और हैरानी जता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "जंगल कोई पिकनिक स्पॉट या चिड़ियाघर नहीं है, वहां जंगली जानवर अपने इलाके में रहते हैं और ऐसी लापरवाही सीधे मौत को बुलावा देना है." वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया, "इस वीडियो को देखकर मेरी तो रूह ही कांप गई, सनरूफ का ऐसा इस्तेमाल कभी भूलकर भी मत करना."

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