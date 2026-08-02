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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसनरूफ से बाहर निकलना पड़ा भारी! झाड़ियों से निकले तेंदुए ने सीधे दबोचा सिर- रोंगटे खड़े कर देगा वीडियो

सनरूफ से बाहर निकलना पड़ा भारी! झाड़ियों से निकले तेंदुए ने सीधे दबोचा सिर- रोंगटे खड़े कर देगा वीडियो

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक हरे-भूरे रंग की कार जंगल के रास्ते पर धीमी रफ्तार से चल रही है. कार का सनरूफ खुला हुआ है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 02 Aug 2026 03:33 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी. जंगल की सड़क से गुजरते समय गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर वीडियो बनाना एक शख्स को किस कदर भारी पड़ गया, यह इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है. शख्स बड़े मजे से कार के सनरूफ से बाहर निकला हुआ था और आसपास के खूबसूरत नजारों का आनंद ले रहा था, लेकिन उसे जरा भी भनक नहीं थी कि झाड़ियों के पीछे मौत उसका इंतजार कर रही है. अचानक एक खूंखार तेंदुआ झाड़ियों से छलांग लगाकर निकला और उसने सीधे कार की बोनट से होते हुए शख्स पर हमला बोल दिया. कुछ ही सेकंड के इस भयावह मंजर को देखकर इंटरनेट पर लोग सन्न रह गए हैं.

झाड़ियों के पीछे घात लगाकर बैठा था तेंदुआ

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक हरे-भूरे रंग की कार जंगल के रास्ते पर धीमी रफ्तार से चल रही है. कार का सनरूफ खुला हुआ है और उसमें से नीली शर्ट पहने एक शख्स आधा बाहर निकला हुआ है. शख्स बिना किसी डर के आसपास के नजारे कैमरे में कैद करने या देखने में मशगूल था. तभी अचानक सड़क किनारे झाड़ियों में हलचल होती है और एक विशालकाय तेंदुआ बिजली की रफ्तार से बाहर निकलता है. तेंदुआ एक ही सेकंड में कार के बोनट पर चढ़ता है और सीधी छलांग मारकर सनरूफ से बाहर निकले शख्स के सिर और गर्दन वाले हिस्से को दबोच लेता है.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

सिर दबोचते ही मची चीख-पुकार, आगे क्या हुआ देखकर सहम गए लोग

तेंदुए के इस अचानक और जानलेवा हमले की उम्मीद किसी को भी नहीं थी. जैसे ही तेंदुए ने शख्स को अपनी गिरफ्त में लिया, वहां अफरा-तफरी मच गई. वीडियो में तेंदुए को बेहद फुर्ती से शख्स पर झपटते देखा जा सकता है. हालांकि हमला होने के तुरंत बाद क्या हुआ, क्या शख्स अपनी जान बचा पाया या नहीं, इसका पूरा विवरण वीडियो के इस हिस्से में स्पष्ट नहीं हो पा रहा है. लेकिन जिस तरह तेंदुए ने सीधे उसके सिर और चेहरे के पास हमला किया, उसने हर देखने वाले का दिल दहला दिया है. यह वीडियो इस बात की दर्दनाक गवाही दे रहा है कि जंगली जानवरों के इलाके में जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है.

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सोशल मीडिया पर वीडियो देख कांपी लोगों की रूह

यह रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो जैसे ही इंटरनेट के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर आया, तेजी से वायरल हो गया. वीडियो को देखकर कमेंट सेक्शन में लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. अधिकतर यूजर्स कार के सनरूफ से बाहर निकलने की इस बेवकूफी पर गुस्सा और हैरानी जता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "जंगल कोई पिकनिक स्पॉट या चिड़ियाघर नहीं है, वहां जंगली जानवर अपने इलाके में रहते हैं और ऐसी लापरवाही सीधे मौत को बुलावा देना है." वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया, "इस वीडियो को देखकर मेरी तो रूह ही कांप गई, सनरूफ का ऐसा इस्तेमाल कभी भूलकर भी मत करना."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 02 Aug 2026 03:33 PM (IST)
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