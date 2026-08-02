Bike Stunt: इस कीड़े का क्या नाम है भाई... झूले पर बाइक बांधकर कर रहा था स्टंट, वीडियो वायरल
Bike Stunt: पेड़ से रस्सियों के सहारे बाइक बांधकर झूले जैसा स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो देखकर लोग हैरान हैं और मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.
Bike Stunt: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रहे. सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना अब मुश्किल होता जा रहा है. हर दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो सामने आ जाता है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं.
अब एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने बाइक को ही झूला बना डाला है. यह स्टंट देखने में जितना फनी लगता है, उतना ही खतरनाक भी है. वीडियो देखने के बाद लोग एक तरफ हैरान हैं तो दूसरी तरफ कमेंट सेक्शन में जमकर मजे भी ले रहे हैं. नजारा देखते रहते हैं.
पेड़ पर लटकाई बाइक
X पर @BharatDakshvans यूजर द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. खबर लिखे जाने तक इस क्लिप को 12 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो में एक ऊंचे पेड़ की मजबूत शाखा से दो मोटी रस्सियां बांधी गई हैं, जिनका दूसरा सिरा से बाइक को बंधा हुआ है. इसके बाद एक शख्स बाइक पर बैठता है और एक्सीलेटर देता है. देखते ही देखते बाइक किसी झूले की तरह हवा में ऊपर उठ जाती है. कुछ पल बाद वह नीचे आकर जमीन को छूती है और फिर पीछे की ओर झूल जाती है. पूरा स्टंट देखने के लिए आसपास मौजूद लोग सुरक्षित दूरी पर खड़े नजर आते हैं.
इस भाई के अंदर एक विशेष प्रकार का कीड़ा है 😅 pic.twitter.com/jL09fxZi1z— Funny King 👑 🪄 (@BharatDakshvans) August 1, 2026
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जरा सी गलती पड़ सकती थी भारी
भले ही वीडियो सोशल मीडिया पर मनोरंजन का कारण बन गया हो, लेकिन इसमें बड़ा खतरा भी छिपा हुआ है. अगर रस्सी टूट जाती, बाइक का संतुलन बिगड़ जाता या सवार का कंट्रोल खो जाता, तो गंभीर हादसा हो सकता था. ऐसे स्टंट के दौरान छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है. यही वजह है कि विशेषज्ञ भी बिना सुरक्षा इंतजाम और लमहा भर के इस तरह के जोखिम भरे स्टंट करने से बचने की सलाह देते हैं. ऐसे वीडियो की नकल करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है
यूजर्स ने लिए जमकर मजे
वीडियो पर यूजर्स ने भी मजेदार कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा "अस्पताल जाकर ही निकलेगा वो कीड़ा." दूसरे ने पूछा "यह विशेष प्रकार का कीड़ा कौन सा होता है?" इस पर एक यूजर ने मजाक में जवाब दिया, "सुलेमानी." किसी ने कमेंट किया "लगता है बाइक ही तोड़ देगा यह." एक यूजर ने लिखा "उसको मैं मार सकता हूं, मेरे पास भेजो." वहीं दूसरे ने कहा "ये आदमी पागल है, जो अपने साथ मोटरसाइकिल को भी चला रहा है." एक विदेशी यूजर ने लिखा "इस आदमी में एक वाइल्ड एनर्जी है जो संतुष्ट नहीं हो सकती." इसके अलावा कई यूजर्स ने हंसने वाली GIF और मीम्स शेयर कर भी अपनी प्रतिक्रिया दी.
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