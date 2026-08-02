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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'बिहार है बाबू' किसान ने बच्चे की तरह गोद में उठाया मगरमच्छ- वीडियो वायरल

'बिहार है बाबू' किसान ने बच्चे की तरह गोद में उठाया मगरमच्छ- वीडियो वायरल

Viral Video: यह अनोखी और चौंकाने वाली घटना बिहार के एक ग्रामीण इलाके की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, गांव के पास स्थित खेत में अचानक एक मगरमच्छ निकल आया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 02 Aug 2026 02:57 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर अक्सर अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाले वीडियो देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार बिहार से एक ऐसा मंजर सामने आया है जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. खेत में काम करते वक्त जब एक किसान का सामना पानी के सबसे खतरनाक शिकारी यानी मगरमच्छ से हुआ, तो उसने डरकर भागने के बजाय कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. शख्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस खूंखार मगरमच्छ को खुद ही काबू में किया और फिर उसे किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी गोद और कंधे पर लादकर थाने और सुरक्षित जगह की ओर पैदल ही निकल पड़ा. इस हैरतअंगेज नजारे को देखने के लिए पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और युवक के पीछे-पीछे लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा.

खेत में दिखा खूंखार मगरमच्छ, बिना डरे युवक ने बच्चे की तरह गोद में उठाया

यह अनोखी और चौंकाने वाली घटना बिहार के एक ग्रामीण इलाके की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, गांव के पास स्थित खेत में अचानक एक मगरमच्छ निकल आया, जिससे आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों के बीच हड़कंप मच गया. आमतौर पर मगरमच्छ को देखते ही लोग दूर भाग खड़े होते हैं, लेकिन इस हिम्मतवाले युवक ने जरा भी देरी नहीं की. युवक ने सूझबूझ और गजब का साहस दिखाते हुए मगरमच्छ का मुंह रस्सी से बांधा ताकि वह हमला न कर सके और फिर उसे बड़ी ही नफासत के साथ अपनी गोद में उठा लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई मां अपने छोटे बच्चे को प्यार से गोद में लेती है. घटना बिहार के सुपौल की बताई दा रही है.

गोद में मगरमच्छ लेकर थाने की ओर बढ़ा कदम, पीछे-पीछे दौड़ा पूरा गांव

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक बिना किसी शिकन या खौफ के मगरमच्छ को अपने कंधों और हाथों के सहारे थामे सड़क पर बड़े इतराते हुए पैदल चला जा रहा है. उसके बगल से ई-रिक्शा और गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन उसका ध्यान केवल मगरमच्छ को सुरक्षित जगह पहुंचाने पर है. शख्स मगरमच्छ को लेकर सीधे स्थानीय थाने की ओर भी गया ताकि वन विभाग या प्रशासन को इसकी सूचना देकर इसे सुरक्षित पानी में छोड़वाया जा सके. इस दौरान सड़क पर नजारा देखने लायक था, क्योंकि युवक के इस कारनामे को देखने के लिए ग्रामीणों और युवाओं का पूरा हुजूम उसके पीछे-पीछे चल पड़ा. लोग अपने-अपने मोबाइल से इस अद्भूत नजारे का वीडियो रिकॉर्ड करते दिखाई दिए.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुआ, देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो को देखकर यूजर्स अपनी हंसी और हैरानी दोनों नहीं रोक पा रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोग युवक की बहादुरी और उसके बेबाक अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "बिहार में कुछ भी संभव है, यहां मगरमच्छ को भी बच्चा समझकर गोद में घुमाया जाता है." वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "इस भाई को तो डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक में होना चाहिए, यह तो असली खतरों का खिलाड़ी निकला." फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है और लोग युवक के हिम्मत की दाद दे रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 02 Aug 2026 02:57 PM (IST)
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