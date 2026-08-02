'बिहार है बाबू' किसान ने बच्चे की तरह गोद में उठाया मगरमच्छ- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर अक्सर अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाले वीडियो देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार बिहार से एक ऐसा मंजर सामने आया है जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. खेत में काम करते वक्त जब एक किसान का सामना पानी के सबसे खतरनाक शिकारी यानी मगरमच्छ से हुआ, तो उसने डरकर भागने के बजाय कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. शख्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस खूंखार मगरमच्छ को खुद ही काबू में किया और फिर उसे किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी गोद और कंधे पर लादकर थाने और सुरक्षित जगह की ओर पैदल ही निकल पड़ा. इस हैरतअंगेज नजारे को देखने के लिए पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और युवक के पीछे-पीछे लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा.

खेत में दिखा खूंखार मगरमच्छ, बिना डरे युवक ने बच्चे की तरह गोद में उठाया

यह अनोखी और चौंकाने वाली घटना बिहार के एक ग्रामीण इलाके की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, गांव के पास स्थित खेत में अचानक एक मगरमच्छ निकल आया, जिससे आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों के बीच हड़कंप मच गया. आमतौर पर मगरमच्छ को देखते ही लोग दूर भाग खड़े होते हैं, लेकिन इस हिम्मतवाले युवक ने जरा भी देरी नहीं की. युवक ने सूझबूझ और गजब का साहस दिखाते हुए मगरमच्छ का मुंह रस्सी से बांधा ताकि वह हमला न कर सके और फिर उसे बड़ी ही नफासत के साथ अपनी गोद में उठा लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई मां अपने छोटे बच्चे को प्यार से गोद में लेती है. घटना बिहार के सुपौल की बताई दा रही है.

गोद में मगरमच्छ लेकर थाने की ओर बढ़ा कदम, पीछे-पीछे दौड़ा पूरा गांव

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक बिना किसी शिकन या खौफ के मगरमच्छ को अपने कंधों और हाथों के सहारे थामे सड़क पर बड़े इतराते हुए पैदल चला जा रहा है. उसके बगल से ई-रिक्शा और गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन उसका ध्यान केवल मगरमच्छ को सुरक्षित जगह पहुंचाने पर है. शख्स मगरमच्छ को लेकर सीधे स्थानीय थाने की ओर भी गया ताकि वन विभाग या प्रशासन को इसकी सूचना देकर इसे सुरक्षित पानी में छोड़वाया जा सके. इस दौरान सड़क पर नजारा देखने लायक था, क्योंकि युवक के इस कारनामे को देखने के लिए ग्रामीणों और युवाओं का पूरा हुजूम उसके पीछे-पीछे चल पड़ा. लोग अपने-अपने मोबाइल से इस अद्भूत नजारे का वीडियो रिकॉर्ड करते दिखाई दिए.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुआ, देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो को देखकर यूजर्स अपनी हंसी और हैरानी दोनों नहीं रोक पा रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोग युवक की बहादुरी और उसके बेबाक अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "बिहार में कुछ भी संभव है, यहां मगरमच्छ को भी बच्चा समझकर गोद में घुमाया जाता है." वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "इस भाई को तो डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक में होना चाहिए, यह तो असली खतरों का खिलाड़ी निकला." फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है और लोग युवक के हिम्मत की दाद दे रहे हैं.

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