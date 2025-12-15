सड़क पर राह चलते और थाना कचहरी में आपने आम आदमी को पिटते तो खूब देखा होगा. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने सभी को हैरान और परेशान कर दिया है. वीडियो में अदालत परिसर में एक पुलिस वाले की दनादन पिटाई की जा रही है. दावे के मुताबिक पीटने वाला साकेत कोर्ट का वकील है जो एक के बाद एक चांटे पुलिस वाले को मारे जा रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर यूजर्स की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

पुलिस को वकील ने मारे दनादन चांटे

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक वकील बाइक पर सवार पुलिस वाले को रोकता है और बगैर कुछ कहे उसे एक के बाद एक लगातार चांटे जड़ना शुरू कर देता है. वकील के साथ और भी लोग वहां खड़े हैं जो केवल तमाशबीन बने हुए हैं. हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस का जवान भी खामोशी से वकील से चांटे खा रहा है. चांटे मारने के साथ साथ वकील अपनी कोहनी से पुलिस वाले की पीठ पर जोरदार हमला करता है जिसके बाद पुलिस वाला बाइक लेकर वहां से रवाना हो जाता है.

View this post on Instagram A post shared by Digital Trends (@digital_trends3)

फिर हेलमेट फेंककर किया हमला

जैसे ही पुलिस वाला वहां से निकलता है वकील हेलमेट फेंककर फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन गनीमत होती है कि हेलमेट बाइक को लगता है पुलिस वाले को नहीं. पूरी घटना का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. वीडियो को लेकर अब इंटरनेट की जनता अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रही हैं.

यूजर्स बोले, न्याय के मंदिर में उड़ रहीं कानून की धज्जियां

वीडियो को digital_trends3 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जरूर पुलिस वाले ने कुछ गलत किया होगा, लेकिन इस तरह से पीटना ठीक नहीं. एक और यूजर ने लिखा...न्याय के मंदिर में ही कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पुलिस वाला चुपचाप मार क्यों खा रहा है.

