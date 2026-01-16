Viral video: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक बेहद अनोखा और आंखें नम करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बिजनौर के एक मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने एक कुत्ता 4 दिनों से परिक्रमा कर रहा था, लेकिन आज वही कुत्ता थक-हारकर दुर्गा माता जी के चरणों में बैठ गया है, जिसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और इस कुत्ते को लोग 'कुत्ता महाराज' कहकर पूज रहे हैं.

हनुमान मंदिर में अनोखा दृश्य, मेले जैसा माहौल

स्थानीय लोगों के मुताबिक, कुत्ता बिना रुके घंटों मंदिर में हनुमान जी के सामने परिक्रमा कर रहा था. जैसे ही लोगों की नजर कुत्ते पर पड़ी, उन्होंने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर यह एक चर्चा का विषय बन गया है. अब स्थिति यह है कि मंदिर के बाहर मेले जैसी भीड़ लगी हुई है.

#बिजनौर में 4 दिन देवी-देवताओं की परिक्रमा करने वाले "कुत्ता महाराज" अब पूज्यनीय है. वह थककर बैठ चुके है. भक्तगण उन्हें खाने-पीने की चीजें अर्पित कर रहे है और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते है. मंदिर के बाहर मेले जैसा उत्सव है



इस कुत्ते ने धर्म की नब्ज पकड़ी है pic.twitter.com/iHwvcXz9dx — Narendra Pratap (@hindipatrakar) January 16, 2026

भक्तों ने किया कुत्ते का पूजन

कुत्ता का हनुमान मंदिर के सामने परिक्रमा करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों के बीच आग जैसी फैल गई, और मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में भक्त जमा हो गए.

कुछ लोग कुत्ते को फूल प्रदान करने लगे, कुछ लोग खाने-पीने की चीजें अर्पित कर रहे हैं, साथ ही भक्त हाथ जोड़कर कुत्ते को प्रणाम कर रहे हैं और दैवी संकेत मान रहे हैं. इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा है कि कुत्ते ने पकड़ी धर्म की नब्ज!