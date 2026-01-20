20 जनवरी 2026 को एबीपी नेटवर्क इंडिया 2047 यूथ कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता किरेन रिजिजू शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी से लेकर मुसलमानों तक पर बात की. रिजिजू ने कहा कि मैंने अल्पसंख्यक मंत्री होते हुए मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है. मुझसे पहले किसी भी मंत्री ने ऐसे काम नहीं किए. हज और उमराह को आसान बना दिया. वहीं राहुल गांधी पर बोले कि उन्होंने मजाक में घर आने का न्यौता दिया था. इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन पर भी बड़ी बात कही है.

नितिन नबीन को पार्टी अध्यक्ष बनाने पर क्या बोले रिजिजू?

किरेन रिजिजू ने कहा ही बीजेपी पार्टी का संविधान बहुत सख्त है. बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की प्रोसेस नियम के मुताबिक होती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साइन होने से पहले नॉमिनेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से चेक करना होता है.

रिजिजू ने कहा, 'नितिन नबीन को पार्टी अध्यक्ष बनाने के लिए इंटरनल मैकेनिज्म पर काम किया गया था. बहुत लोगों की इच्छा होती है पार्टी अध्यक्ष बनना, लेकिन जिम्मेदारी चुनिंदा व्यक्ति को ही मिलती है, जो कसौटी पर खरा उतरता है.' गौरतलब है कि पार्टी युवा नेतृत्व चाहती थी, इस वजह से भी नितिन नबीन का नाम आगे आया. जब किरेन रिजिजू से पूछा गया कि युवा आप भी हैं, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया- 'मैं अब इतना युवा नहीं हूं.'

राहुल गांधी पर क्या बोले रिजिजू?

किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को लेकर कहा, 'मैंने तो मजाक-मजाक में कहा कि आपको ठंड नहीं लगती क्या, उन्होंने मुझे कहा कि व्यायाम करो. उन्होंने मुझे अपने घर जिम करने के लिए बुलाया. हालांकि यह मजाक था.' रिजिजू से पूछा गया कि जब आपको न्यौता मिला था तो भी आप जिम क्यों नहीं गए? तो रिजिजू ने कहा, 'मैं संसदीय कार्य मंत्री हूं. अब अगर मैं रोजाना सुबह नेता प्रतिपक्ष के घर जाउंगा जिम के लिए तो यह ठीक नहीं होगा.'

रिजिजू ने कहा कि मजाक की एक हद होती है, हमें उसी हद में रहना चाहिए. अगर मैं चला गया तो हद पार हो जाएगी. यह अति हो जाएगा.

बजट पर रिजिजू ने क्या कहा?

किरेन रिजिजू ने बजट 2026 पर कहा कि यह बजट सेशन बहुत डेडिकेटेड और फोकस्ड होगा. इसके पहले पार्ट में 28 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा फिर 1 फरवरी 2026 (रविवार) को सदन में बजट पेश होगा. फिर पूरा सेशन बजट पर ही सीमित रहेगा. हालांकि, इस बीच अगर कोई बिल या बिजनेस आ गया तो अलग बात है.

किरेन रिजिजू ने विपक्ष को लेकर कहा कि सदन में हंगामा करने से कुछ नहीं होता है. इससे सदन का समय खराब होता है और हम देश के सामने अच्छा नतीजा पेश नहीं कर पाते हैं. इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार बनना पड़ेगा कि इस बार के बजट में ऐसी गलती न हो.

मुसलमानों पर क्या बोल गए रिजिजू?

किरेन रिजिजू ने कहा, 'कांग्रेस ने सालों से जनता के दिमाग में जहर घोला है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है. इसी वजह से मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करने के बाद भी नहीं जीत पाती. राशन से लेकर घर तक, हर तरह के फायदे भाजपा सरकार मुस्लिमों को भी देती है. हमारी सरकार ने हज यात्रा के लिए भी काम किया है. कई मुसलमानों ने मेरे लिए दुआ भी की है.'

किरेन रिजिजू ने कहा, 'ऐसा नहीं है कि बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा नहीं करती है. अगर बीजेपी मुस्लिम इलाकों में भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करती है तो भी हार जाती है. PM मोदी की एक भी स्कीम ऐसी नहीं है, जिसका फायदा मुस्लिम कम्युनिटीज को नहीं मिलती है. मुस्लिमों को हर प्रोग्राम का फायदा मिलता है और हर स्कीम्स का फायदा मिलता है. फिर मुसलमान वोट क्यों नहीं देते?'