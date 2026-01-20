हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाABP Youth Conclave 2047: मुसलमान BJP को वोट क्यों नहीं देते? किरेन रिजिजू का खुलासा, बताया कैसी है राहुल गांधी संग कैमिस्ट्री

ABP Youth Conclave 2047: मुसलमान BJP को वोट क्यों नहीं देते? किरेन रिजिजू का खुलासा, बताया कैसी है राहुल गांधी संग कैमिस्ट्री

India 2047 Youth Conclave: एबीपी नेटवर्क इंडिया 2047 यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन शुरू हो गया है. इस सत्र की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू पहुंचे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 20 Jan 2026 11:28 AM (IST)
Preferred Sources

20 जनवरी 2026 को एबीपी नेटवर्क इंडिया 2047 यूथ कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता किरेन रिजिजू शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी से लेकर मुसलमानों तक पर बात की. रिजिजू ने कहा कि मैंने अल्पसंख्यक मंत्री होते हुए मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है. मुझसे पहले किसी भी मंत्री ने ऐसे काम नहीं किए. हज और उमराह को आसान बना दिया. वहीं राहुल गांधी पर बोले कि उन्होंने मजाक में घर आने का न्यौता दिया था. इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन पर भी बड़ी बात कही है.

नितिन नबीन को पार्टी अध्यक्ष बनाने पर क्या बोले रिजिजू?

किरेन रिजिजू ने कहा ही बीजेपी पार्टी का संविधान बहुत सख्त है. बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की प्रोसेस नियम के मुताबिक होती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साइन होने से पहले नॉमिनेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से चेक करना होता है.

रिजिजू ने कहा, 'नितिन नबीन को पार्टी अध्यक्ष बनाने के लिए इंटरनल मैकेनिज्म पर काम किया गया था. बहुत लोगों की इच्छा होती है पार्टी अध्यक्ष बनना, लेकिन जिम्मेदारी चुनिंदा व्यक्ति को ही मिलती है, जो कसौटी पर खरा उतरता है.' गौरतलब है कि पार्टी युवा नेतृत्व चाहती थी, इस वजह से भी नितिन नबीन का नाम आगे आया. जब किरेन रिजिजू से पूछा गया कि युवा आप भी हैं, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया- 'मैं अब इतना युवा नहीं हूं.'

राहुल गांधी पर क्या बोले रिजिजू?

किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को लेकर कहा, 'मैंने तो मजाक-मजाक में कहा कि आपको ठंड नहीं लगती क्या, उन्होंने मुझे कहा कि व्यायाम करो. उन्होंने मुझे अपने घर जिम करने के लिए बुलाया. हालांकि यह मजाक था.' रिजिजू से पूछा गया कि जब आपको न्यौता मिला था तो भी आप जिम क्यों नहीं गए? तो रिजिजू ने कहा, 'मैं संसदीय कार्य मंत्री हूं. अब अगर मैं रोजाना सुबह नेता प्रतिपक्ष के घर जाउंगा जिम के लिए तो यह ठीक नहीं होगा.'

रिजिजू ने कहा कि मजाक की एक हद होती है, हमें उसी हद में रहना चाहिए. अगर मैं चला गया तो हद पार हो जाएगी. यह अति हो जाएगा.

बजट पर रिजिजू ने क्या कहा?

किरेन रिजिजू ने बजट 2026 पर कहा कि यह बजट सेशन बहुत डेडिकेटेड और फोकस्ड होगा. इसके पहले पार्ट में 28 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा फिर 1 फरवरी 2026  (रविवार) को सदन में बजट पेश होगा. फिर पूरा सेशन बजट पर ही सीमित रहेगा. हालांकि, इस बीच अगर कोई बिल या बिजनेस आ गया तो अलग बात है.

किरेन रिजिजू ने विपक्ष को लेकर कहा कि सदन में हंगामा करने से कुछ नहीं होता है. इससे सदन का समय खराब होता है और हम देश के सामने अच्छा नतीजा पेश नहीं कर पाते हैं. इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार बनना पड़ेगा कि इस बार के बजट में ऐसी गलती न हो.

मुसलमानों पर क्या बोल गए रिजिजू?

किरेन रिजिजू ने कहा, 'कांग्रेस ने सालों से जनता के दिमाग में जहर घोला है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है. इसी वजह से मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करने के बाद भी नहीं जीत पाती. राशन से लेकर घर तक, हर तरह के फायदे भाजपा सरकार मुस्लिमों को भी देती है. हमारी सरकार ने हज यात्रा के लिए भी काम किया है. कई मुसलमानों ने मेरे लिए दुआ भी की है.'

किरेन रिजिजू ने कहा, 'ऐसा नहीं है कि बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा नहीं करती है. अगर बीजेपी मुस्लिम इलाकों में भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करती है तो भी हार जाती है. PM मोदी की एक भी स्कीम ऐसी नहीं है, जिसका फायदा मुस्लिम कम्युनिटीज को नहीं मिलती है. मुस्लिमों को हर प्रोग्राम का फायदा मिलता है और हर स्कीम्स का फायदा मिलता है. फिर मुसलमान वोट क्यों नहीं देते?'

Published at : 20 Jan 2026 11:28 AM (IST)
Tags :
India 2047 ABP NEWS ABP LIVE Youth Conclave ABP Youth Conclave 2047 India 2047 Youth Conclave India Youth Conclave Youth Conclave 2047
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कौन हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जानें कैसे बन गए संगठन की पहली पसंद
कौन हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जानें कैसे बन गए संगठन की पहली पसंद
बिहार
बिहार का 'दगाबाज' दूल्हा! 3-3 शादी कर ली, अब थाने पहुंची नोएडा वाली इंजीनियर पत्नी
बिहार का 'दगाबाज' दूल्हा! 3-3 शादी कर ली, अब थाने पहुंची नोएडा वाली इंजीनियर पत्नी
इंडिया
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
क्रिकेट
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
Advertisement

वीडियोज

BJP New President: Nitin Nabin के ताजपोशी में शामिल होने जा रहे कौनसे खास मेहमान? | BJP | ABP NEWS
Yuvraj Mehta News: इंजीनियर की मौत मामले में हुई लापरवाही को लेकर CM Yogi ने उठाए कड़े कदम |
RSS के शताब्दी वर्ष हिंदू सम्मेलन में Dhirendra Krishna Shastri ने दे दिया बड़ा बयान! |Baba Bageshwar
India Upper Middle Income Country बनने की ओर | SBI Report Explained | Paisa Live
Union Budget 2026: LTCG, STT और Capital Gains Tax पर Investors की बड़ी उम्मीदें | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जानें कैसे बन गए संगठन की पहली पसंद
कौन हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जानें कैसे बन गए संगठन की पहली पसंद
बिहार
बिहार का 'दगाबाज' दूल्हा! 3-3 शादी कर ली, अब थाने पहुंची नोएडा वाली इंजीनियर पत्नी
बिहार का 'दगाबाज' दूल्हा! 3-3 शादी कर ली, अब थाने पहुंची नोएडा वाली इंजीनियर पत्नी
इंडिया
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
क्रिकेट
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बॉर्डर 2' में तबू को क्यों नहीं किया गया कास्ट? प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
'बॉर्डर 2' में तबू को क्यों नहीं किया गया कास्ट? प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
यूटिलिटी
Republic Day 2026: दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, जानें मेट्रो, बस और पर्सनल व्हीकल के लिए जरूरी गाइडलाइन
दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, जानें मेट्रो, बस और पर्सनल वाहन के लिए जरूरी गाइडलाइन
जनरल नॉलेज
Most Vintage Cars: इस देश में हैं सबसे ज्यादा विंटेज कार, आज भी सड़कों पर दौड़ती हैं सरपट
इस देश में हैं सबसे ज्यादा विंटेज कार, आज भी सड़कों पर दौड़ती हैं सरपट
ट्रेंडिंग
Video: ये है जैतून का 400 साल पुराना पेड़, खासियत जान दंग रह जाएंगे आप- वीडियो हो रहा वायरल
ये है जैतून का 400 साल पुराना पेड़, खासियत जान दंग रह जाएंगे आप- वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget