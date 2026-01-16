ChatGPT से बना फोटो असली समझ बैठीं मां... लखनऊ की बेटी का AI प्रैंक बना इंटरनेट सनसनी
Viral video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. लखनऊ की एक लड़की ने AI से लड़के के साथ बनी एक तस्वीर अपनी मां को दिखाई. मां ने उसे देखकर हैरानी हुई और पूछा कि यह लड़का कौन है.
Funny viral video: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने अब लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण जगह बना ली है. काम के साथ-साथ लोग कभी-कभार इस तकनीक का यूज हल्के-फुल्के मनोरंजन के लिए भी कर लेते हैं. ऐसा ही मामला लखनऊ से सामने आया है, जहां एक महिला ने अपनी मां के साथ AI से जुड़ा एक प्रैंक किया.
इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे एक वीडियो मेंपावनी अवस्थी नाम की यूजर ने अपनी मां को वह फोटो दिखाई, जिसमें वह एक युवक के बेहद करीब पोज देती हुई नजर आ रही हैं. यह फोटो ChatGPT की मदद से बनाया गया था. फोटो देककर मां गुस्से से बौखला गई.
ये तुम्हारा दोस्त है?... मां हुईं हैरान
फोटो देखते ही मां के पौरों तले जमीन खिसकने लगी और मां तुरंत सवाल करती है कि ये लड़का कौन है. इस पर आस्था मजाकिया अंदाज में जवाब देती है कि वह लड़का अगले कुछ दिनों में उनके घर आएगा.
फिर मां पावनी से पूछती है कि यह तुम्हारा दोस्त है? तुम दोनों कब से दोस्त बने?" मां ने सवाल करते हुए कहा और फिर आगे बताया कि पिता इस तस्वीर को देखकर खुश नहीं होंगे. मां की घबराहट और बेचैनी ने इस वीडियो को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है.
सोशल मीडिया पर फूटे हंसी के फव्वारे
यह वीडियो सोशल मीडिया पर गजब वायरल हो रहा है. आखिरी अपडेट तक इस क्लिप को 35 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका था और सैकड़ों यूजर्स ने मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने कहा, "आज तो वो बच गई, लेकिन अगर दोबारा ऐसी शरारत हुई तो वो नहीं बच पाएगी." वहीं दूसरे यूजर ने कहा, "एक कट्टर एआई विरोधी होने के नाते, मुझे लगता है कि मैंने एआई का यह सबसे अच्छा उपयोग देखा है. मां सचमुच हैरान रह गई."
