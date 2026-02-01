सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने भक्ति, परंपरा और मर्यादा को लेकर नई बहस छेड़ दी है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो किसी धार्मिक कीर्तन कार्यक्रम का है, जहां आमतौर पर भगवान की स्तुति, भजन और आध्यात्मिक माहौल देखने को मिलता है. लेकिन वायरल क्लिप में जो नजारा सामने आया है, उसने लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो में एक महिला, जिन्हें लोग आंटी कहकर संबोधित कर रहे हैं, कीर्तन के दौरान ऐसे अंदाज में नाचती नजर आ रही हैं कि सोशल मीडिया यूजर्स सवाल पूछने लगे हैं कि यह कीर्तन है या कोई पार्टी.

कीर्तन में अश्लील डांस करती दिखाई दीं आंटी

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में बैठी हुई हैं, सामने भगवान की प्रतिमा सजी है, फूल माला और पूजा का पूरा माहौल मौजूद है. इसी बीच एक महिला खड़ी होकर तेज म्यूजिक पर डांस करती दिखाई देती हैं. उनके डांस स्टेप्स और हावभाव कहीं से कहीं तक कीर्तन वाले लग ही नहीं रहे हैं, आंटी डांस करते हुए अश्लील डांस स्टेप्स कर रही हैं और बाकी महिलाएं भी आंटी के साथ साथ मजे मार रही हैं. अब इंटरनेट पर लोगों में गुस्सा है कि इस तरह से भगवान की मूर्ति सामने रखकर कीर्तन का मजाक बनाना कैसे धार्मिक हो सकता है.

देखते ही देखते वायरल हो गया वीडियो

यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सामने आया, देखते ही देखते वायरल हो गया. फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर हजारों लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि कीर्तन जैसे धार्मिक कार्यक्रमों में शालीनता और मर्यादा बनाए रखना जरूरी है. उनका मानना है कि इस तरह का डांस आस्था से ज्यादा दिखावे और मनोरंजन की तरफ इशारा करता है.

पार्टी को दे दिया कीर्तन का नाम?

फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि वीडियो कहां का है और यह कार्यक्रम किस अवसर पर आयोजित किया गया था. लेकिन इतना तय है कि इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सोशल मीडिया के दौर में धार्मिक कार्यक्रमों की छवि किस तरह बदलती जा रही है. वीडियो में जिस तरह का डांस किया जा रहा है उसे कीर्तन का नाम देना किसी भी तरह से ठीक नहीं लग रहा है.

