हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगठुकरा कर मेरा प्यार... 4 साल के लड़के ने दो-दो बार लड़की को किया प्रपोज, फिर जो हुआ देखकर छूट जाएगी हंसी

ठुकरा कर मेरा प्यार... 4 साल के लड़के ने दो-दो बार लड़की को किया प्रपोज, फिर जो हुआ देखकर छूट जाएगी हंसी

उसके हाथ में एक फूल है और चेहरे पर मासूमियत से भरी उम्मीदें. लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब बच्ची उसकी पूरी मेहनत को नजरअंदाज करती हुई वहां से खिलखिलाते हुए भाग जाती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 25 Nov 2025 07:48 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो धूम मचा रहा है जिसे देखकर हर कोई हंसी से लोटपोट हो रहा है. वीडियो किसी शादी समारोह का है, जहां माहौल पहले से ही खुशियों और चहल-पहल से भरा हुआ था, लेकिन असली शो चुरा ले गए दो नन्हे बच्चे. फूलों से सजा हॉल, म्यूजिक की हल्की धुन और इधर-उधर दौड़ते मेहमानों के बीच अचानक एक छोटा सा बच्चा घुटनों के बल बैठकर एक नन्ही सी बच्ची को फिल्मी स्टाइल में प्रपोज करता हुआ नजर आता है. लेकिन इसके बाद जो होता है वो देखने लायक है.

छोटी बच्ची को दो बार किया प्रपोज

शादियों में बच्चे अक्सर अपनी मासूम और मस्ती भरी हरकतों से सभी का ध्यान खींच लेते हैं. ऐसा ही एक दिल छू लेने वाला और बेहद मजेदार वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा शेयर किया जा रहा है. वीडियो में दो छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं. लड़की फ्रिली ब्लू ड्रेस में डोलती-हंसती घूम रही है, जबकि लड़का उसके पीछे-पीछे फूल लेकर जाता है और उसे प्रपोज कर देता है.

उसके हाथ में एक फूल है और चेहरे पर मासूमियत से भरी उम्मीदें. लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब बच्ची उसकी पूरी मेहनत को नजरअंदाज करती हुई वहां से खिलखिलाते हुए भाग जाती है. बच्चे की मासूम कोशिशों, लड़की की बेपरवाह मस्ती और उस पल में छिपी क्यूटनेस ने इंटरनेट पर ऐसा तूफान मचा दिया है कि हर कोई इस ‘किड्स प्रपोजल ड्रामा’ को बार-बार देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पा रहा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GoldenAperture | Wedding Photographer in Lucknow (@goldenaperturephotography)

नहीं मानी हार फिर भी टूट गया बच्चे का दिल

हालांकि लड़का फिर भी हार नहीं मानता. वह दोबारा लड़की तक पहुंचता है और फिर से फूल आगे बढ़ाता है. लेकिन इस बार भी बच्ची उसकी कोशिशों पर कोई ध्यान नहीं देती. वह फिर मुड़कर अपनी ही दुनिया में मस्ती करने लगती है. यह देखकर छोटे बच्चे के चेहरे पर हल्का गुस्सा और निराशा साफ नजर आती है. वह झुंझलाते हुए खुद ही फूल को दूर फेंक देता है, जैसे कह रहा हो “अब नहीं देना!”.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन में कुकिंग शो! AC कोच में महिला ने बनाई मैगी, लोग भड़क उठे

खिलखिलाकर हंसा पूरा इंटरनेट

वीडियो को goldenaperturephotograp नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...छोटा बच्चा है या जेंटलमैन, गजब का पेशेंस है. एक और यूजर ने लिखा...लड़की ने क्या इग्नोर मारा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...नन्हा सा दिल तोड़ दिया बेचारे का.

यह भी पढ़ें: Tejas Crashed: परकटे पक्षी की तरह गिरा तेजस और जमीन छूते ही लगी आग... डरा देगा वायरल वीडियो

Published at : 25 Nov 2025 07:48 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बिहार
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
विश्व
शहबाज-मुनीर की चाल नहीं समझ पाए यूनुस! एक लाख टन चावल भेजकर लादेंगे एहसान, क्या है पाकिस्तान का एजेंडा?
शहबाज-मुनीर की चाल नहीं समझ पाए यूनुस! एक लाख टन चावल भेजकर लादेंगे एहसान, क्या है पाकिस्तान का एजेंडा?
बॉलीवुड
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा, जानिए डिटेल्स
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Delhi Crime Season 3 Exclusive Interview | Shefali Shah के साथ Courage, Intensity, Emotions और Pressure पर खास बातचीत
3I ATLAS तेजी से घूमा! आस-पास दिखी 5 अजीब चीजें! |ABPLIVE
Dharmendra Death: कुछ ऐसे थे Dharmendra पाजी, भावुक कहानी! |ABPLIVE
Bangladesh को कई JF-17 देने जा रहा पाकिस्तान! भारत के लिए है ये खतरा? |ABPLIVE
Pak पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की 'ड्रोन फोर्स' करेगी बारुदी बारिश |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बिहार
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
विश्व
शहबाज-मुनीर की चाल नहीं समझ पाए यूनुस! एक लाख टन चावल भेजकर लादेंगे एहसान, क्या है पाकिस्तान का एजेंडा?
शहबाज-मुनीर की चाल नहीं समझ पाए यूनुस! एक लाख टन चावल भेजकर लादेंगे एहसान, क्या है पाकिस्तान का एजेंडा?
बॉलीवुड
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा, जानिए डिटेल्स
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
2026 T20 World Cup के ब्रांड एम्बेसडर होंगे रोहित शर्मा, ICC चेयरमैन जय शाह ने किया एलान
2026 T20 World Cup के ब्रांड एम्बेसडर होंगे रोहित शर्मा, ICC चेयरमैन जय शाह ने किया एलान
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
इन लोगों को नहीं मिलता पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ, जानें क्या हैं पात्रता की शर्तें?
इन लोगों को नहीं मिलता पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ, जानें क्या हैं पात्रता की शर्तें?
जनरल नॉलेज
व्हिस्की के साथ बीयर मिलाने पर क्या होता है, क्या डबल हो जाता है नशा?
व्हिस्की के साथ बीयर मिलाने पर क्या होता है, क्या डबल हो जाता है नशा?
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Embed widget