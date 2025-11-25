ठुकरा कर मेरा प्यार... 4 साल के लड़के ने दो-दो बार लड़की को किया प्रपोज, फिर जो हुआ देखकर छूट जाएगी हंसी
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो धूम मचा रहा है जिसे देखकर हर कोई हंसी से लोटपोट हो रहा है. वीडियो किसी शादी समारोह का है, जहां माहौल पहले से ही खुशियों और चहल-पहल से भरा हुआ था, लेकिन असली शो चुरा ले गए दो नन्हे बच्चे. फूलों से सजा हॉल, म्यूजिक की हल्की धुन और इधर-उधर दौड़ते मेहमानों के बीच अचानक एक छोटा सा बच्चा घुटनों के बल बैठकर एक नन्ही सी बच्ची को फिल्मी स्टाइल में प्रपोज करता हुआ नजर आता है. लेकिन इसके बाद जो होता है वो देखने लायक है.
छोटी बच्ची को दो बार किया प्रपोज
शादियों में बच्चे अक्सर अपनी मासूम और मस्ती भरी हरकतों से सभी का ध्यान खींच लेते हैं. ऐसा ही एक दिल छू लेने वाला और बेहद मजेदार वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा शेयर किया जा रहा है. वीडियो में दो छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं. लड़की फ्रिली ब्लू ड्रेस में डोलती-हंसती घूम रही है, जबकि लड़का उसके पीछे-पीछे फूल लेकर जाता है और उसे प्रपोज कर देता है.
उसके हाथ में एक फूल है और चेहरे पर मासूमियत से भरी उम्मीदें. लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब बच्ची उसकी पूरी मेहनत को नजरअंदाज करती हुई वहां से खिलखिलाते हुए भाग जाती है. बच्चे की मासूम कोशिशों, लड़की की बेपरवाह मस्ती और उस पल में छिपी क्यूटनेस ने इंटरनेट पर ऐसा तूफान मचा दिया है कि हर कोई इस ‘किड्स प्रपोजल ड्रामा’ को बार-बार देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पा रहा.
नहीं मानी हार फिर भी टूट गया बच्चे का दिल
हालांकि लड़का फिर भी हार नहीं मानता. वह दोबारा लड़की तक पहुंचता है और फिर से फूल आगे बढ़ाता है. लेकिन इस बार भी बच्ची उसकी कोशिशों पर कोई ध्यान नहीं देती. वह फिर मुड़कर अपनी ही दुनिया में मस्ती करने लगती है. यह देखकर छोटे बच्चे के चेहरे पर हल्का गुस्सा और निराशा साफ नजर आती है. वह झुंझलाते हुए खुद ही फूल को दूर फेंक देता है, जैसे कह रहा हो “अब नहीं देना!”.
खिलखिलाकर हंसा पूरा इंटरनेट
वीडियो को goldenaperturephotograp नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...छोटा बच्चा है या जेंटलमैन, गजब का पेशेंस है. एक और यूजर ने लिखा...लड़की ने क्या इग्नोर मारा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...नन्हा सा दिल तोड़ दिया बेचारे का.
