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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगइंस्टाग्राम देख बच्चों ने बनाया खतरनाक हथियार, गुस्से से लाल हुए पापा ने की चप्पल से धुनाई; वीडियो वायरल

इंस्टाग्राम देख बच्चों ने बनाया खतरनाक हथियार, गुस्से से लाल हुए पापा ने की चप्पल से धुनाई; वीडियो वायरल

बच्चों पर सोशल मीडिया का असर कितना गंभीर हो सकता है. एक वायरल वीडियो में देखा गया कि कुछ बच्चे इंस्टाग्राम पर वीडियो देखकर खतरनाक औजार, हथियार जैसा सामान बनाने की कोशिश कर रहे थे.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 19 Mar 2026 06:40 PM (IST)
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आज के समय में सोशल मीडिया बच्चों और युवाओं की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुका है. खासकर इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर रील्स तेजी से वायरल होते हैं और लोग बिना सोचे-समझे उन्हें देखना और अपनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई बार यही मनोरंजन खतरनाक रूप भी ले सकता है. हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बच्चों पर सोशल मीडिया का असर कितना गंभीर हो सकता है.

एक वायरल वीडियो में देखा गया कि कुछ बच्चे इंस्टाग्राम पर वीडियो देखकर खतरनाक औजार, हथियार जैसा सामान बनाने की कोशिश कर रहे थे. जब उनके पिता को इस बात का पता चला, तो वह गुस्से से आगबबूला हो गए और उन्होंने बच्चों की पिटाई कर दी. यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई. 

क्या है पूरा मामला?

वायरल वीडियो में एक महिला बच्चों की हरकत को रिकॉर्ड करती नजर आती है. वह दिखाती है कि बच्चे इंस्टाग्राम पर रील्स देखकर कुछ खतरनाक चीज बना रहे थे. महिला कैमरे में उस औजार को भी दिखाती है, जिससे साफ होता है कि यह कोई सामान्य खिलौना नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाने वाली चीज हो सकती है. इसके बाद वीडियो में एक व्यक्ति बच्चों को डांटता है और चप्पल से मारता हुआ भी नजर आता है. वह बार-बार कहता है कि ऐसी हरकत दोबारा मत करना. 

यह भी पढ़ें - ऐसा मुंडन पहले नहीं देखा होगा! बच्चे के साथ पूरे परिवार ने मुंडवाए बाल, मां ने भी दिया पूरा साथ, वीडियो वायरल

बच्चों पर सोशल मीडिया का असर

यह घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या बच्चे सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं. आजकल इंटरनेट पर हर तरह की सामग्री आसानी से उपलब्ध है, जिसमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीजें शामिल होती हैं, छोटे बच्चे बिना समझे इन वीडियो को देखकर उन्हें कॉपी करने लगते हैं. ऐसे में माता-पिता की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखें और उन्हें सही-गलत का फर्क समझाएं. 

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ यूजर्स ने कहा कि बच्चों को इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए कि वे ऐसी खतरनाक चीजें बनाने लगें. वहीं कुछ लोगों ने पिता के व्यवहार की आलोचना की और कहा कि मारपीट समस्या का हल नहीं है. कई यूजर्स ने यह भी लिखा कि यह घटना सभी माता-पिता के लिए एक चेतावनी है कि वे अपने बच्चों पर ध्यान दें. कई लोगों का मानना है कि बच्चों को समझाकर और सही मार्गदर्शन देकर ऐसी गलतियों से रोका जा सकता है. 

यह भी पढ़ें - गंगा नदी की तेज धार में फंस गया था बंदर, राफ्टिंग कर रहे लोगों ने यूं बचाई जान, इमोशनल कर देगा वीडियो

Published at : 19 Mar 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
Kids Video VIRAL VIDEO Dangerous Weapon
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