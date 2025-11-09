स्किन को ग्लोइंग और जवां बनाए रखने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते. कोई महंगे क्रीम्स पर पैसा खर्च करता है तो कोई घरेलू नुस्खे अपनाता है. भारत में जहां लोग आयुर्वेद और प्राकृतिक चीजों पर भरोसा करते हैं, वहीं दुनिया के कई देशों में अब एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, गधी के दूध से बना साबुन. जी हां, सुनने में भले अजीब लगे लेकिन सच यही है कि अब दुबई, जॉर्डन और कई अन्य देशों में लोग गधे के दूध से बने साबुन से नहाने लगे हैं. सोशल मीडिया पर भी इस अनोखे ट्रेंड की खूब चर्चा हो रही है. कहा जा रहा है कि ये साबुन न सिर्फ स्किन को चमकदार बनाता है बल्कि झुर्रियों, दाग-धब्बों और उम्र बढ़ने के असर को भी कम करता है.

जॉर्डन से लेकर दुबई तक इस साबुन का इस्तेमाल कर रहे लोग!

हाल ही में गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अत्तान डंकी मिल्क सोप (Attan Donkey Milk Soap) नाम की कंपनी जॉर्डन की राजधानी अम्मान से करीब 35 किलोमीटर दूर मदाबा नाम के इलाके में इस खास साबुन का उत्पादन कर रही है. कंपनी के पास कुल 12 गधे हैं और वहीं के दूध से ये साबुन तैयार किया जाता है. कंपनी का कहना है कि ये साबुन पूरी तरह से नेचुरल और केमिकल-फ्री है. शुरुआत में जब कंपनी ने इस साबुन का निर्माण शुरू किया, तो लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ ही समय बाद इसके फायदे सामने आने लगे और अब इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है.

गधी के दूध से बना साबुन हो रहा वायरल

कंपनी की संस्थापक का कहना है कि अब न सिर्फ जॉर्डन, बल्कि दुबई समेत कई देशों में इसके ऑर्डर बढ़ गए हैं. लोग इसे अपनी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद बता रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, गधे के दूध में प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है, जो त्वचा को मॉइस्चराइज रखने और उसे नरम बनाए रखने में मदद करती है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को सूरज की किरणों और प्रदूषण से बचाते हैं और एजिंग की प्रक्रिया को धीमा करते हैं.

बेहद फायदेमंद होता है गधी का दूध

अम्मान के एक ब्यूटी सेंटर में डाइटिशियन सुजाना हद्दाद ने बताया कि गधे के दूध में मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम, मैंगनीज, जिंक, कैल्शियम और आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं जो स्किन के लिए बेहद जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि इसमें व्हे प्रोटीन (Whey Protein) भी पाया जाता है जो एंटीमाइक्रोबियल गुण रखता है. यानी यह त्वचा पर वायरस और बैक्टीरिया के बढ़ने को रोकता है.

यूजर्स ने पूछे मजेदार सवाल

जैसे ही सोशल मीडिया पर ये मामला वायरल हुआ वैसे ही लोगों ने इसे लेकर तरह तरह के सवाल करने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा...भाई गधी के दूध से नहाने से बुद्धि तो गधे जैसी नहीं होगी? एक और यूजर ने लिखा...तुम्हें साबुन बनाने के लिए गधी का दूध ही मिला था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...गधी का दूध महंगा भी होता है और कई मायनों में फायदेमंद होता है.

