हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगगधी के दूध से बना साबुन! दुबई में बढ़ रहा क्रेज, इसी से नहा रहे ज्यादातर लोग- यूजर्स ने पूछे मजेदार सवाल

गधी के दूध से बना साबुन! दुबई में बढ़ रहा क्रेज, इसी से नहा रहे ज्यादातर लोग- यूजर्स ने पूछे मजेदार सवाल

हाल ही में गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अत्तान डंकी मिल्क सोप नाम की कंपनी जॉर्डन की राजधानी अम्मान से करीब 35 किलोमीटर दूर मदाबा नाम के इलाके में इस खास साबुन का उत्पादन कर रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 09 Nov 2025 03:49 PM (IST)
Preferred Sources

स्किन को ग्लोइंग और जवां बनाए रखने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते. कोई महंगे क्रीम्स पर पैसा खर्च करता है तो कोई घरेलू नुस्खे अपनाता है. भारत में जहां लोग आयुर्वेद और प्राकृतिक चीजों पर भरोसा करते हैं, वहीं दुनिया के कई देशों में अब एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, गधी के दूध से बना साबुन. जी हां, सुनने में भले अजीब लगे लेकिन सच यही है कि अब दुबई, जॉर्डन और कई अन्य देशों में लोग गधे के दूध से बने साबुन से नहाने लगे हैं. सोशल मीडिया पर भी इस अनोखे ट्रेंड की खूब चर्चा हो रही है. कहा जा रहा है कि ये साबुन न सिर्फ स्किन को चमकदार बनाता है बल्कि झुर्रियों, दाग-धब्बों और उम्र बढ़ने के असर को भी कम करता है.

जॉर्डन से लेकर दुबई तक इस साबुन का इस्तेमाल कर रहे लोग!

हाल ही में गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अत्तान डंकी मिल्क सोप (Attan Donkey Milk Soap) नाम की कंपनी जॉर्डन की राजधानी अम्मान से करीब 35 किलोमीटर दूर मदाबा नाम के इलाके में इस खास साबुन का उत्पादन कर रही है. कंपनी के पास कुल 12 गधे हैं और वहीं के दूध से ये साबुन तैयार किया जाता है. कंपनी का कहना है कि ये साबुन पूरी तरह से नेचुरल और केमिकल-फ्री है. शुरुआत में जब कंपनी ने इस साबुन का निर्माण शुरू किया, तो लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ ही समय बाद इसके फायदे सामने आने लगे और अब इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है.

गधी के दूध से बना साबुन हो रहा वायरल

कंपनी की संस्थापक का कहना है कि अब न सिर्फ जॉर्डन, बल्कि दुबई समेत कई देशों में इसके ऑर्डर बढ़ गए हैं. लोग इसे अपनी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद बता रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, गधे के दूध में प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है, जो त्वचा को मॉइस्चराइज रखने और उसे नरम बनाए रखने में मदद करती है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को सूरज की किरणों और प्रदूषण से बचाते हैं और एजिंग की प्रक्रिया को धीमा करते हैं.

बेहद फायदेमंद होता है गधी का दूध

अम्मान के एक ब्यूटी सेंटर में डाइटिशियन सुजाना हद्दाद ने बताया कि गधे के दूध में मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम, मैंगनीज, जिंक, कैल्शियम और आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं जो स्किन के लिए बेहद जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि इसमें व्हे प्रोटीन (Whey Protein) भी पाया जाता है जो एंटीमाइक्रोबियल गुण रखता है. यानी यह त्वचा पर वायरस और बैक्टीरिया के बढ़ने को रोकता है.

यह भी पढ़ें: भोजपुरी गाने पर छोटे-से बच्चे ने किया ऐसा डांस कि गोरी-चिट्टी भाभी भी मान लेगी हार, गर्दा उड़ा रहा यह वायरल वीडियो

यूजर्स ने पूछे मजेदार सवाल

जैसे ही सोशल मीडिया पर ये मामला वायरल हुआ वैसे ही लोगों ने इसे लेकर तरह तरह के सवाल करने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा...भाई गधी के दूध से नहाने से बुद्धि तो गधे जैसी नहीं होगी? एक और यूजर ने लिखा...तुम्हें साबुन बनाने के लिए गधी का दूध ही मिला था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...गधी का दूध महंगा भी होता है और कई मायनों में फायदेमंद होता है.

यह भी पढ़ें: जब पब्लिक के बीच झूमते नजर आए हीरो नंबर-1, यूजर्स बोले- ओरिजिनल गोविंदा भी अब डुप्लीकेट लग रहा

Published at : 09 Nov 2025 03:49 PM (IST)
Tags :
Viral News Dubai News TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
बॉलीवुड
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
इंडिया
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
Advertisement

वीडियोज

घुसपैठ से लेकर Seemanchal में मुसलमानों को गाली तक Imran Pratapgarhi ने जमकर साधा निशाना
'Samrat Choudhary और Vijay Kumar Sinha चुनाव हार रहे', Pappu Yadav का नतीजों से पहले सनसनीखेज दावा
Seemanchal में बुर्के की आड़ में बोगस वोटिंग कराने की तैयारी, वोटिंग से पहले Giriraj Singh का खुलासा
खतरनाक वायु प्रदूषण से रेड जोन में पहुंची राजधानी, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता 400 पार । Delhi News
Bihar Election 2025: दूसरे चरण के लिए Tejashwiका प्रचार, जनसभाओं में उमड़ी भारी भीड़ | RJD
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
बॉलीवुड
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
इंडिया
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
नौकरी
उत्तर प्रदेश में खुला महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, आंगनवाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी; जानिए पूरी डिटेल्स
उत्तर प्रदेश में खुला महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, आंगनवाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी; जानिए पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
'सत्य की खोज में निकला हूं' चोरी की नियत से घूम रहे चोर का पुलिस को जवाब- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
'सत्य की खोज में निकला हूं' चोरी की नियत से घूम रहे चोर का पुलिस को जवाब- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ट्रैवल
ये हैं दुनिया के 7 सबसे खतरनाक ट्रेक, जरा सी चूक बन सकती है आखिरी गलती
ये हैं दुनिया के 7 सबसे खतरनाक ट्रेक, जरा सी चूक बन सकती है आखिरी गलती
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget