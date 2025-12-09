संसद के शीतकालीन सत्र के सातवें दिन आज काफी हंगामे के आसार हैं. लोकसभा में आज चुनाव सुधारों और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर करीब 10 घंटे तक चर्चा होगी. यह पहली बार है जब किसी तकनीकी चुनावी प्रक्रिया पर इतना लंबा संसदीय विमर्श हो रहा है, जिसे लेकर देशभर में राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज थी.

अमित शाह करेंगे चर्चा की शुरुआत

इस अहम बहस की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चर्चा में हिस्सा लेंगे और चुनाव सुधारों पर सरकार की मंशा स्पष्ट करेंगे. सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीजेपी सांसद पीपी चौधरी और निशिकांत दुबे भी अपनी दलील रखेंगे.

राहुल गांधी और अखिलेश करेंगे पलटवार

विपक्ष की तरफ से इस बहस में बड़ी भागीदारी दिखाई देगी. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस चर्चा में सरकार को घेरेंगे. इसके साथ ही विपक्षी दल इस बहस को लोकतंत्र और मताधिकार से जुड़े बड़े मुद्दे के रूप में पेश करने की तैयारी में हैं. विपक्ष का आरोप है कि SIR प्रक्रिया के बहाने खासकर बिहार में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिनमें वह वर्ग शामिल है जो पारंपरिक रूप से विपक्ष का समर्थन करता है. विपक्ष का दावा है कि यह प्रक्रिया चुनावी फायदा लेने और मतदाताओं को प्रभावित करने की रणनीति है. सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि SIR का उद्देश्य केवल मतदाता सूची को शुद्ध, त्रुटिहीन और पारदर्शी बनाना है, ताकि चुनावों में किसी तरह की अनियमितता न रहे.