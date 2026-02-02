खेल के मैदान पर अक्सर जीत, हार, जोश और जज्बा देखने को मिलता है. लेकिन कभी-कभी खेल से जुड़ा एक छोटा सा पल लोगों के दिल को छू जाता है और पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन जाता है. ऐसा ही एक पल जापान में हुए एक वॉलीबॉल इवेंट के दौरान देखने को मिला. यहां एक खिलाड़ी की गलती से एक महिला जज को गेंद लग गई, लेकिन इसके बाद खिलाड़ी ने जिस तरह से माफी मांगी, उसने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल जीत लिया. यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे सच्ची माफी की मिसाल बता रहे हैं.

महिला जज को लगी बॉल तो खिलाड़ी की माफी ने जीता लोगों का दिल

यह मामला पश्चिमी जापान के कोबे शहर में हुए एक वॉलीबॉल ऑल स्टार इवेंट का है. इस इवेंट के दौरान हाफटाइम में एक सर्विंग चैलेंज चल रहा था. इसी दौरान 26 साल के मशहूर जापानी वॉलीबॉल खिलाड़ी निशिदा हिस्सा ले रहे थे. निशिदा एक लेफ्ट हैंड खिलाड़ी हैं और उनकी लंबाई करीब 1.87 मीटर है. चैलेंज के दौरान निशिदा ने जैसे ही सर्व किया, गेंद कोर्ट से बाहर चली गई और सीधे एक महिला जज की पीठ पर जा लगी. जैसे ही यह हादसा हुआ, निशिदा का चेहरा डर और शर्म से भर गया. उन्हें अपनी गलती का तुरंत एहसास हुआ और उन्होंने बिना एक पल गंवाए माफी मांगने का फैसला किया.

japanese volleyball player makes the most genuine apology after accidentally hitting someone with his serve pic.twitter.com/YlfLtLnupY — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) February 1, 2026

जिस तरह से माफी मांगी वो वायरल हो गया, हर जगह हो रही तारीफ

निशिदा दौड़ते हुए नहीं, बल्कि फिसलते हुए महिला जज के पास पहुंचे. वह पेट के बल जमीन पर स्लाइड करते हुए उनके पास गए और सिर झुकाकर माफी मांगी. इसके बाद वह घुटनों के बल बैठ गए और बार-बार झुककर अपनी गलती के लिए माफी मांगते रहे. यह नजारा देख वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए. महिला जज ने भी निशिदा की माफी को स्वीकार किया और सम्मान के साथ उन्हें झुककर जवाब दिया. यह पल इतना भावुक और सच्चा था कि वहां मौजूद दर्शकों के साथ-साथ सोशल मीडिया यूजर्स का दिल भी जीत लिया.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन से उतरने की जल्दी में शख्स ने गंवाई जान, वायरल वीडियो देख कांप जाएगी रूह

यूजर्स भी रह गए हैरान, फिर बांधे तारीफों के पुल

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया गया, जहां इसे 24 घंटे से भी कम समय में 85 लाख से ज्यादा बार देखा गया. वीडियो के साथ कैप्शन लिखा था कि जापानी वॉलीबॉल खिलाड़ी ने गलती से किसी को गेंद लगने के बाद सबसे सच्ची माफी मांगी. सोशल मीडिया पर लोग निशिदा की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि जापानी लोग अपनी माफी को भी पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ निभाते हैं. वहीं कई लोगों ने इसे संस्कार और विनम्रता की मिसाल बताया.

यह भी पढ़ें: Video: अंडर कंस्ट्रक्शन पुल पर रील बना रहा था युवक, नीचे गिरा, सीमेंट की दीवार में दबा, दर्दनाक मौत