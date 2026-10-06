छोटे भाई को जाने दो... पुलिसकर्मी से प्रदर्शनकारी की गुहार सुन आ जाएगी हंसी

दिल्ली के जंतर-मंतर पर इन दिनों चल रहे बड़े विरोध प्रदर्शनों और भारी गहमा-गहमी के बीच एक बेहद अनोखा और मजेदार वाकया सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर हर किसी को हंसने पर मजबूर कर दिया है. जहां एक तरफ जंतर-मंतर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस और तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं इसी बीच ड्यूटी पर तैनात एक महिला पुलिसकर्मी और वहां कवरेज करने आए एक पत्रकार के बीच जमकर नोकझोंक हो गई. दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों आपस में एक-दूसरे को भाई-बहन कह रहे हैं. सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगा और लोग इस पुलिस दीदी बनाम पत्रकार भाई की नोकझोंक को खूब पसंद कर रहे हैं.

ड्यूटी के बीच होने लगा झगड़ा

जंतर-मंतर पर चल रहे हंगामे के बीच रिकॉर्ड हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ऑन-ड्यूटी पुलिस अधिकारी बनी बहन और मीडिया कवरेज कर रहा भाई अचानक आमने-सामने आ जाते हैं. सुरक्षा के कड़े घेरे के बीच भी दोनों की भाई-बहन वाली नोकझोंक शुरू हो जाती है. वीडियो में महिला पुलिसकर्मी अपने पुलिस वाले रौब के साथ पत्रकार को वहां से हटने के लिए कहती नजर आ रही है, जबकि भाई भी एक रिपोर्टर के अंदाज में अपनी जगह पर डटे रहने की जिद पर अड़ा हुआ है.

जंतर-मंतर पर तनाव के बीच मुस्कुराए लोग

सोशल मीडिया पर इस अनोखी लड़ाई की टाइमिंग और दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वैसे तो जंतर-मंतर पर पुलिस बेहद सख्त और मुस्तैद दिखाई दे रही है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने से वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों और अन्य पुलिसकर्मियों के चेहरों पर भी हल्की मुस्कान आ गई.

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SIBLING KALESH AT JANTAR MANTAR 😂 Police didi vs Journalist bhai https://t.co/oABAaFzKEU — Himalayan Hindu (@himalayanhindu) October 5, 2026

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए मजे

वीडियो के वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में इंटरनेट यूजर्स मजेदार कमेंट्स करते नजर आ रहे हैं. भाई-बहन की इस प्यारी तकरार पर चुटकी लेते हुए एक यूजर लिखता है कि, घर पर मम्मी सोच रही होंगी कि मैं मर जाऊंगी तुम दोनों बस लड़ते ही रहना.

वहीं एक अन्य यूजर लिखता है कि, यह तो बिल्कुल हमारे घर जैसा नजारा है, भाई चाहे पत्रकार बन जाए या बहन पुलिस, इनकी लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती. कमेंट बॉक्स में लोग लगातार तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस वीडियो ने जंतर-मंतर के तनावपूर्ण माहौल के बीच भी लोगों को हंसने का एक बेहतरीन मौका दे दिया है.

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