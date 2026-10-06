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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगछोटे भाई को जाने दो... पुलिसकर्मी से प्रदर्शनकारी की गुहार सुन आ जाएगी हंसी

छोटे भाई को जाने दो... पुलिसकर्मी से प्रदर्शनकारी की गुहार सुन आ जाएगी हंसी

जंतर-मंतर पर ड्यूटी के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी के बीच हुए मजेदार 'सगे भाई-बहन वाले क्लेश' का वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर लोग इस अनोखी नोंकझोंक पर जमकर मजे ले रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Oct 2026 09:27 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर इन दिनों चल रहे बड़े विरोध प्रदर्शनों और भारी गहमा-गहमी के बीच एक बेहद अनोखा और मजेदार वाकया सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर हर किसी को हंसने पर मजबूर कर दिया है. जहां एक तरफ जंतर-मंतर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस और तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं इसी बीच ड्यूटी पर तैनात एक महिला पुलिसकर्मी और वहां कवरेज करने आए एक पत्रकार के बीच जमकर नोकझोंक हो गई. दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों आपस में एक-दूसरे को भाई-बहन कह रहे हैं. सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगा और लोग इस पुलिस दीदी बनाम पत्रकार भाई की नोकझोंक को खूब पसंद कर रहे हैं.

ड्यूटी के बीच होने लगा झगड़ा

जंतर-मंतर पर चल रहे हंगामे के बीच रिकॉर्ड हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ऑन-ड्यूटी पुलिस अधिकारी बनी बहन और मीडिया कवरेज कर रहा भाई अचानक आमने-सामने आ जाते हैं. सुरक्षा के कड़े घेरे के बीच भी दोनों की भाई-बहन वाली नोकझोंक शुरू हो जाती है. वीडियो में महिला पुलिसकर्मी अपने पुलिस वाले रौब के साथ पत्रकार को वहां से हटने के लिए कहती नजर आ रही है, जबकि भाई भी एक रिपोर्टर के अंदाज में अपनी जगह पर डटे रहने की जिद पर अड़ा हुआ है.

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जंतर-मंतर पर तनाव के बीच मुस्कुराए लोग

सोशल मीडिया पर इस अनोखी लड़ाई की टाइमिंग और दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वैसे तो जंतर-मंतर पर पुलिस बेहद सख्त और मुस्तैद दिखाई दे रही है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने से वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों और अन्य पुलिसकर्मियों के चेहरों पर भी हल्की मुस्कान आ गई.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए मजे

वीडियो के वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में इंटरनेट यूजर्स मजेदार कमेंट्स करते नजर आ रहे हैं. भाई-बहन की इस प्यारी तकरार पर चुटकी लेते हुए एक यूजर लिखता है कि, घर पर मम्मी सोच रही होंगी कि मैं मर जाऊंगी तुम दोनों बस लड़ते ही रहना.

वहीं एक अन्य यूजर लिखता है कि, यह तो बिल्कुल हमारे घर जैसा नजारा है, भाई चाहे पत्रकार बन जाए या बहन पुलिस, इनकी लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती. कमेंट बॉक्स में लोग लगातार तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस वीडियो ने जंतर-मंतर के तनावपूर्ण माहौल के बीच भी लोगों को हंसने का एक बेहतरीन मौका दे दिया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 09:27 PM (IST)
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