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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदुकान में घुसा लंगूर, फिर दुकानदार को गले लगा खूब रोया, वीडियो वायरल

दुकान में घुसा लंगूर, फिर दुकानदार को गले लगा खूब रोया, वीडियो वायरल

वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज की शुरुआत में दिखता है कि एक मोबाइल शॉप में दो लोग मौजूद हैं. एक लड़का काउंटर की कुर्सी पर बैठकर अपने काम में व्यस्त है, वहीं दूसरा साथी पास ही खड़ा नजर आ रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 24 Oct 2026 05:51 PM (IST)
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सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन अजीब और मजेदार नजारे देखने को मिलते हैं. लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आ जाते हैं जिन्हें देखकर चेहरा अपने आप खिल उठता है. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही बेहद प्यारा और चौंका देने वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक लंगूर अचानक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में घुस जाता है. इसके बाद वहां जो कुछ भी हुआ, उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी. लंगूर ने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सीधे दुकानदार को गले लगा लिया. यह नजारा देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान हैं और इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं.

साथी डरकर भागा बाहर: दुकान में लंगूर की अचानक एंट्री से मचा हड़कंप

वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज की शुरुआत में दिखता है कि एक मोबाइल शॉप में दो लोग मौजूद हैं. एक लड़का काउंटर की कुर्सी पर बैठकर अपने काम में व्यस्त है, वहीं दूसरा साथी पास ही खड़ा नजर आ रहा है. इसी बीच एक बड़ा सा लंगूर अचानक काउंटर के ऊपर चढ़कर दुकान के अंदर आ जाता है. लंगूर को देखते ही दुकान में खड़ा साथी डर के मारे तुरंत बाहर की तरफ भाग खड़ा होता है. लेकिन काउंटर पर बैठा लड़का अपने काम में इतना मशगूल होता है कि उसे शुरुआत में लंगूर के आने की भनक तक नहीं लगती.

 
 
 
 
 
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जादू की झप्पी: लंगूर ने लड़के को गोद में बैठकर लगाया प्यार से गले

जैसे ही काउंटर पर बैठे लड़के को एहसास होता है, लंगूर उसके पास आ जाता है. डरने या हमला करने के बजाय लंगूर सीधे लड़के की गोद में जा बैठता है और अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन के चारों तरफ डालकर उसे बिल्कुल इंसानों की तरह प्यार से गले लगा लेता है. यह पल इतना सुकून भरा और भावुक था कि वहां मौजूद हर कोई देखकर दंग रह गया. लंगूर काफी देर तक यूं ही लड़के से लिपटकर आराम से बैठा रहता है, जैसे वो अपने किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो.

शांति से बैठा रहा लड़का: बिना डरे निभाया लंगूर का साथ

आमतौर पर जंगली जानवरों को देखकर लोग घबरा जाते हैं और हड़बड़ी में कोई गलती कर बैठते हैं. लेकिन काउंटर पर बैठे लड़के ने समझदारी और धैर्य से काम लिया. उसने लंगूर को भगाने या डराने की कोई कोशिश नहीं की. लड़का चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा रहा और अपने काम में इस तरह लगा रहा मानो कुछ हुआ ही न हो. लड़के की इस शांत प्रतिक्रिया की वजह से लंगूर भी बिल्कुल सहज रहा और किसी तरह की हरकत या नुकसान किए बिना चुपचाप उसके गले लगा रहा.

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यूजर्स का आया दिल: इंटरनेट पर वीडियो ने मचाई धूम

यह प्यारा और अनोखा वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोग देख चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग लड़के के धैर्य और लंगूर के इस मासूम प्यार की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि जानवरों को भी बस प्यार और सुरक्षा की जरूरत होती है. अगर आप उनके साथ शांति से रहें तो वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाते. इस खूबसूरत वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया है. वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा है कि जंगली जानवरों का कोई भरोसा नहीं, कभी भी हमला कर सकते हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 24 Oct 2026 04:32 PM (IST)
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