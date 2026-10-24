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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपुल से नीचे कूदी Tesla Roadster 2, फिर दिखा तकनीक का दम

पुल से नीचे कूदी Tesla Roadster 2, फिर दिखा तकनीक का दम

वायरल हो रहे इस सनसनीखेज वीडियो की शुरुआत में एक बेहद ही चमचमाती और एयरोडायनामिक डिजाइन वाली टेस्ला रोडस्टर 2 एक ऊंचे पुल पर तेजी से दौड़ती हुई दिखाई देती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 24 Oct 2026 02:38 PM (IST)
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सोशल मीडिया की रंगीन और अजीबोगरीब दुनिया में आए दिन ऐसे-ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिन्हें देखकर इंसानी दिमाग भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाता है. इन दिनों इंटरनेट पर एक बेहद चौंकाने वाला और हैरतअंगेज वीडियो तेजी से तहलका मचा रहा है. इस वीडियो में दिग्गज कार कंपनी टेस्ला की मोस्ट अवेटेड कार 'Roadster 2' का एक ऐसा खौफनाक और अविश्वसनीय स्टंट दिखाया गया है, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं. पहली नजर में देखने पर यह वीडियो किसी हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर साइंस-फिक्शन फिल्म का कोई हाई-बजट सीन लगता है, लेकिन जिस तरह से लोग इसे शेयर कर रहे हैं, उसने पूरे इंटरनेट का पारा चढ़ा दिया है.

मौत की छलांग: जब पुल से नीचे कूदी रफ्तार की रानी टेस्ला Roadster 2

वायरल हो रहे इस सनसनीखेज वीडियो की शुरुआत में एक बेहद ही चमचमाती और एयरोडायनामिक डिजाइन वाली टेस्ला रोडस्टर 2 एक ऊंचे पुल पर तेजी से दौड़ती हुई दिखाई देती है. इसके बाद कार का ड्राइवर बिना किसी झिझक या डर के कार को सीधे पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे गहरी खाई या नदी की ओर मोड़ देता है. कार जैसे ही हवा में उछलती है और नीचे गिरने लगती है, दृश्य पूरी तरह से सांसे थाम देने वाला हो जाता है. देखने वाले को लगता है कि अगले ही पल एक भयानक हादसा होने वाला है और कार चकनाचूर हो जाएगी.

 
 
 
 
 
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थ्रस्टर्स का कमाल: हवा में फायर करते हुए रॉकेट की तरह ऊपर उठी कार

लेकिन असली ड्रामा और जादू तो इसके बाद शुरू होता है. जैसे ही कार फ्री-फॉल मोड में आती है और तेजी से जमीन की तरफ जाने लगती है, अचानक उसकी एडवांस्ड 'एयर तकनीक' यानी 'SpaceX Cold Air Thrusters' एक्टिवेट हो जाते हैं. कार के निचले हिस्से से इतनी तेज हवा और दबाव का फायर निकलता है कि कार हवा में ही रुक जाती है. किसी रॉकेट की तरह यह थ्रस्टर हवा में बैक-प्रेशर पैदा करते हैं और भारी-भरकम कार को गुरुत्वाकर्षण को चकमा देते हुए वापस ऊपर की ओर धकेलने लगते हैं.

परफेक्ट लैंडिंग और जश्न, जब ड्राइवर ने साथियों के साथ मनाया जीत का जश्न

रॉकेट टेक्नोलॉजी के अद्भुत प्रदर्शन के बाद, कार हवा में तैरते हुए वापस उसी पुल पर आकर एक दम परफेक्ट तरीके से लैंड कर जाती है. लैंडिंग इतनी स्मूथ होती है कि कार को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचता. कार के रुकते ही उसका ड्राइवर दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है. उसके चेहरे पर एक अलग ही जीत की खुशी होती है. वह वहां मौजूद अपने साथियों के साथ गले मिलता है, जोर-जोर से चियर करता है और इस हैरतअंगेज स्टंट की सफलता का जश्न मनाता है.

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असली या नकली? इंटरनेट पर छिड़ी जंग और CGI का शक

यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे X, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आग की तरह फैल गया है. लाखों-करोड़ों लोग इसे अब तक देख चुके हैं. हालांकि, जहां कुछ लोग इसे एलन मस्क की टेक्नोलॉजी का भावी चमत्कार मान रहे हैं, वहीं कई जानकार और टेक एक्सपर्ट्स इसे 3D एनिमेशन या CGI का कमाल बता रहे हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही एलन मस्क ने Roadster 2 में स्पेसएक्स थ्रस्टर्स देने का वादा किया हो, लेकिन इस तरह का स्टंट फिजिक्स के नियमों और सुरक्षा के लिहाज से नामुमकिन के करीब है. फिर भी, इस वीडियो ने इंटरनेट की दुनिया में तहलका जरूर मचा दिया है.

यह भी पढ़ें: बच्चे को बचाने के लिए सब्जी वाले ने दांव पर लगा दी जान, लोग देखते रहे तमाशा

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 24 Oct 2026 02:38 PM (IST)
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