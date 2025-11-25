‘मिसेज डाउटफायर’ स्कैंडल: बेटे ने मां की लाश छिपाकर तीन साल तक लूटी पेंशन- यूजर्स ने पकड़ा माथा

इटली में एक अजीबो गरीब मामला पेश आया जहां एक शख्स ने अपनी मरी हुई मां की पेंशन पाने के लिए ऐसा दिमाग लगाया कि लोगों का दिमाग हिल गया. सोशल मीडिया पर जब इसकी चालाकी का पता चला तो यूजर्स अपना माथा पकड़कर बैठ गए. जी हां, इस शख्स ने पेंशन लेने के लिए अपनी मरी हुई मां की वेशभूषा धारण कि और पहुंच गया बैंक. इतना ही नहीं, इस शख्स ने तीन साल पहले मरी अपनी मां की लाश को ममी बनाकर घर में रखा हुआ था.

मृत मां की वेशभूषा धारण करके पेंशन लेता रहा शख्स

रिपोर्ट के अनुसार, ये शख्स मां की तरह कपड़े पहनकर, मेकअप करके और आवाज बदलकर सरकारी दफ्तरों में भी जाता रहा. इतना ही नहीं, उसने अपनी मां का पहचान पत्र भी उनकी मौत के बाद नवीनीकरण करवा लिया, मां की पेंशन और तीन मकानों की संपत्ति के सहारे वह सालाना करीब 61,000 डॉलर कमा रहा था. पूरी चाल तब पकड़ी गई, जब एक सरकारी कर्मचारी को उसकी आवाज और गर्दन देखकर शक हुआ. शिकायत के बाद जांच की गई, जिसमें बेटा और असली मां की तस्वीरों की तुलना करते ही सच सामने आ गया.

घर में मिली तीन साल पुरानी मां की लाश

इटली में मृत मां का भेस बनाकर पेंशन लेने वाले इस बेटे का मामला और भी गंभीर हो गया है. जांच आगे बढ़ने पर बेटे ने अधिकारियों को अपने घर की तलाशी लेने की अनुमति दे दी जिसके बाद तलाशी के दौरान पुलिस को घर के लॉन्ड्री रूम से ग्रेजिएला डाल'ओग्लियो का ममीकृत शव मिला. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मौत में किसी तरह की संदिग्ध बात नहीं दिख रही. प्राथमिक अंदाजा है कि महिला की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई होगी, हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमॉर्टम के बाद ही होगी.

अधिकारियों ने फेमस फिल्म से जोड़ा मामला, यूजर्स ने भी निकाली भड़ास

इटली के अधिकारियों ने इस मामले को “मिसेज डाउटफायर-स्टाइल स्कैंडल” का नाम दिया है, क्योंकि यह कहानी 1993 की उस फिल्म से मिलती-जुलती है जिसमें एक व्यक्ति बच्चों से मिलने के लिए महिला का भेस धारण करता है. जैसे ही ये मामला इंटरनेट पर वायरल हुआ लोगों ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. एक यूजर ने लिखा...सच कभी नहीं छिपता, सामने आकर ही रहता है. एक और यूजर ने लिखा...थोड़े से लालच के लिए पूरी जिंदगी भर पछताना पड़ेगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मां की मौत को सहारा बनाकर शख्स ने ममता का मजाक उड़ाया है.

