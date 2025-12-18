World record of fart: दुनिया में कई तरीके के रिकॉर्ड बनते हैं. इन रिकॉर्ड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जाता है. इस बुक में सभी तरीके की चीजो के रिकॉर्ड को तोड़ने पर दर्ज किया जाता है. कभी किसी चीज को खाने का, तो कभी किसी चीज को ज्यादा देर तक उठाने के रिकॉर्ड को लिखा जाता है. सोशल मीडिया में ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में यह व्यक्ति गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मे फार्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ते दिखाई दे रहा है. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऐसी बुक है, जिसमें हर साल पब्लिश किया है, इसमें हर छोटी से छोटी चीज को तोडने का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है.

जानें कितनी देर तक फार्ट करने का बनाया रिकॉर्ड

सोशल मीडिया में वायरल वीडियों में एक व्यकित जो कि काले रंद की टी-सर्ट और हॉफ पेंट पहने माइक के सामने खड़ा दिखाई दे रहा है. वह माइक के सामने करीब 40 सेकंड तक फार्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है. वह व्यक्ति उस माइक के सामने करीब 40 सेंकड तक फार्ट करते दिखाई दे रहा है. उसने 40 सेंकड तक फार्ट कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इतिहास दर्ज किया है. आज तक इतने देर तक फार्ट करने का रिकॉर्ड किसी ने नहीं बनाया था.

भर-भर कर लोगों ने दिया रिएक्शन-

लोग इस वायरल वीडियों पर जमकर रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियों के कमेंटस में तरह-तरह के कमेंटस देखने को मिल रहे हैं. कई लोग इसकी सरहाना करते नजर आ रहे हैं. तो दूसरी तरफ लोग इसका मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं. यूजर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते भी दिखाई दिए. इसी में एक यूजर अपने दोस्त को कमेंट में टेग कर कहता दिखाई दे रहा है कि भाई इसका रिकॉर्ड तोडना है. एक यूजर ने मजाक बनाते हुए कहा कि आशा है, उस माइक को अब दोबारा यूज में नहीं लाया जाएगा. इसके अलावा एक का कहना है कि ऐसे अजीब रिकॉर्ड को भी लोगों को तोड़ना चाहिए.

कई यूजर ने मजाक बनाया की आखिर कितने दिनों तक इसको जमा करके रखा हुआ था. इस वीडियो के वायरल होते ही लोग सोशल मीडिया में यह चर्चा का विषय बन गया है. लोग एक दूसरे से पूछते दिखाई दे रहे कि क्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ऐसे भी रिकॉर्ड को बनाया जाता है?

