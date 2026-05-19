सिर्फ पेड़ काटकर ये शख्स कमा रहा 66,500 रुपये/घंटा, वीडियो देख ठिकाने आ जाएंगे होश

विदेशों में नौकरी और कमाई को लेकर अक्सर लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. कनाडा में रहने वाले एक भारतीय युवक ने बताया कि वहां एक tree cutter यानी पेड़ों की कटाई करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक घंटे के काम के लिए उससे 700 डॉलर ले गया. भारतीय रुपये में देखें तो यह रकम करीब 40 हजार रुपये से भी ज्यादा बैठती है.

“एक घंटे में 700 डॉलर ले गया”

वीडियो में विशाल नाम का युवक कहता है, “कौन कहता है कि कनाडा में पैसा नहीं है? इस आदमी ने सिर्फ पेड़ की शाखाएं काटकर मुझसे एक घंटे में 700 डॉलर कमा लिए.” हालांकि वह यह भी साफ करता है कि यह काम आसान नहीं है और इसके लिए skill, experience और महंगे equipment की जरूरत होती है.

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गर्मियों में पेड़ काटता है, सर्दियों में बर्फ साफ करता है

विशाल वीडियो में आगे बताते है कि वह व्यक्ति गर्मियों में रोज tree cutting का काम करता है और उसका schedule हमेशा booked रहता है. वहीं सर्दियों में वह snow cleaning का काम करते हैं. युवक का कहना है कि जब उसने उस worker की महीने की कमाई का हिसाब लगाया तो वह खुद हैरान रह गया.

“डिग्री नहीं, स्किल मायने रखती है”

वीडियो में विशाल कहते है कि कनाडा जैसे देशों में कई बार degree से ज्यादा skill की कीमत होती है. उसके मुताबिक grass cutting, snow cleaning और tree cutting जैसे काम करने वाले लोग भी वहां काफी अच्छी कमाई कर लेते हैं, अगर उनके पास सही skill और tools हों.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर जमकर reactions दिए. कई यूजर्स का कहना है कि विदेशों में blue collar jobs को काफी सम्मान और अच्छी कमाई मिलती है. एक यूजर ने लिखा, “यही कनाडा की सच्चाई है, वहां skill ज्यादा मायने रखती है.” वहीं दूसरे यूजर ने कहा, “लोग छोटे काम समझते हैं, लेकिन यही काम विदेशों में लाखों कमा देते हैं.” अब यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर विदेशों में skilled labour की कमाई को लेकर चर्चा कर रहे हैं.

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