हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबारिश में फंसी थी लकवाग्रस्त विदेशी महिला! भारतीय शख्स ने ऐसे की मदद- वीडियो वायरल

बारिश में फंसी थी लकवाग्रस्त विदेशी महिला! भारतीय शख्स ने ऐसे की मदद- वीडियो वायरल

वीडियो में दिख रहा है कि बारिश के बीच सड़क पर एक महिला जमीन पर बैठी हुई है. उसके चेहरे पर थकान साफ झलकती है, लेकिन जब कार वाला शख्स उसे देखकर रुकता है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 09 Nov 2025 07:40 PM (IST)
Preferred Sources

कहते हैं, इंसानियत आज भी जिंदा है बस जरूरत है किसी एक ऐसे दिल की जो दूसरों का दर्द महसूस कर सके. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो जा रही हैं. वीडियो में एक पैरालाइज महिला बारिश में भीगती हुई, अपनी बेटी तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती है. उसके कपड़े भीग चुके हैं, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन चेहरा उम्मीद से भरा है. तभी एक अजनबी शख्स अपनी कार रोकता है, उतरता है और बिना कुछ पूछे उस महिला की मदद करता है. शख्स का मदद करने का अंदाज आपका दिल खुश कर देगा.

लकवाग्रस्त महिला को शख्स ने पहुंचाया घर

वीडियो में दिख रहा है कि बारिश के बीच सड़क पर एक महिला जमीन पर बैठी हुई है. उसके चेहरे पर थकान साफ झलकती है, लेकिन जब कार वाला शख्स उसे देखकर रुकता है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आती है. वह महिला बताती है कि वह अपनी बेटी के पास जा रही थी, लेकिन रास्ते में बारिश ने उसे रोक दिया. फिर वह कहती है कि अब वो अपनी बेटी के गैराज में रहती है और उसके पास कुछ नहीं है, सिवाय प्यार के. उस पल को जिसने भी देखा, उसने यही कहा “यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि इंसानियत का सबसे खूबसूरत सबक है.”

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Noah (@flexnoahh)

कार में बैठाया, तौलिया दिया और खास अंदाज में की मदद

बहरहाल, शख्स उसे अपनी कार में बैठाता है, ड्राई सीट पर तौलिया रखता है और उसे सुरक्षित घर तक पहुंचाता है. इसी खूबसूरत इंसानियत के पल ने इंटरनेट पर तूफान मचा दिया है. वीडियो देखकर अब नेटिजंस अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं जिन्हें पढ़कर आपका भी दिन बन जाएगा. वीडियो शेयर करते हुए शख्स ने लिखा...मैंने एक लकवाग्रस्त महिला को बारिश में संघर्ष करते देखा, बस अपनी बेटी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी. उसने सब कुछ छोड़ दिया था, अब अपनी बेटी के गैराज में रह रही थी, उसके दिल में बस प्यार था. मैं रुका और उसे लिफ्ट दी. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सुरक्षित घर पहुंच जाए. कभी-कभी, दयालुता ही एक पल या एक जीवन बदलने के लिए काफी होती है."

यह भी पढ़ें: भोजपुरी गाने पर छोटे-से बच्चे ने किया ऐसा डांस कि गोरी-चिट्टी भाभी भी मान लेगी हार, गर्दा उड़ा रहा यह वायरल वीडियो

यूजर्स जमकर कर रहे तारीफ

वीडियो को flexnoahh नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ग्रेट वर्क किया है मेरे भाई आपने. एक और यूजर ने लिखा...इंसानियत की सांसे कुछ लोग संभाले हुए हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई ने आज बहुत पुण्य का काम किया है.

यह भी पढ़ें: जब पब्लिक के बीच झूमते नजर आए हीरो नंबर-1, यूजर्स बोले- ओरिजिनल गोविंदा भी अब डुप्लीकेट लग रहा

Published at : 09 Nov 2025 07:40 PM (IST)
