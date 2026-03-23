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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगरील बना रही थीं लड़कियां, अचानक घुसा गार्ड और गेम ओवर! ‘बेबी डॉल’ पर डांस से लूट ली पूरी महफिल

रील बना रही थीं लड़कियां, अचानक घुसा गार्ड और गेम ओवर! ‘बेबी डॉल’ पर डांस से लूट ली पूरी महफिल

Viral: गार्ड ना सिर्फ फ्रेम में आता है, बल्कि ऐसा धमाकेदार डांस करता है कि लड़कियां भी हैरान रह जाती हैं और कैमरा चलाने वाला भी हिल जाता है. ये वीडियो काफी मजेदार है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 23 Mar 2026 08:20 AM (IST)
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कॉलेज कैंपस में आमतौर पर क्लास, असाइनमेंट और अटेंडेंस की ही चर्चा होती है, लेकिन कभी-कभी वहीं से ऐसा सीन निकल आता है जो सीधे इंटरनेट का सुपरस्टार बन जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें ना कोई प्लानिंग है, ना कोई स्क्रिप्ट. बस एकदम रियल टाइम एंटरटेनमेंट है. कुछ कॉलेज की लड़कियां आराम से रील बना रही थीं, तभी अचानक फ्रेम में एंट्री होती है एक सिक्योरिटी गार्ड की. अब यहां से जो होता है, वो किसी फिल्मी ट्विस्ट से कम नहीं है. गार्ड ना सिर्फ फ्रेम में आता है, बल्कि ऐसा धमाकेदार डांस करता है कि लड़कियां भी हैरान रह जाती हैं और कैमरा चलाने वाला भी हिल जाता है. ये वीडियो इतना मजेदार है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और हर बार नए एक्सप्रेशन पकड़ रहे हैं.

रील बन रही थी, तभी हुआ ‘सरप्राइज एंट्री’

वीडियो की शुरुआत में कॉलेज की कुछ लड़कियां एक गाने पर रील शूट कर रही होती हैं. सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, तभी पीछे से एक सिक्योरिटी गार्ड अचानक फ्रेम में आ जाता है. पहले तो लगता है कि वो शायद रास्ते से गुजर रहा है, लेकिन अगले ही पल सीन पूरी तरह बदल जाता है. जैसे ही गाना शुरू होता है, सिक्योरिटी गार्ड भी उसी जोश में डांस करने लगता है. खास बात ये है कि उसका कॉन्फिडेंस और एनर्जी किसी प्रोफेशनल डांसर से कम नहीं लगती. वो लड़कियों के साथ कदम से कदम मिलाकर ऐसा डांस करता है कि पूरा माहौल एंटरटेनमेंट से भर जाता है.

 
 
 
 
 
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‘बेबी डॉल’ पर जमकर मटकाई कमर

वीडियो में बैकग्राउंड में Baby Doll गाना बज रहा होता है और उसी पर गार्ड जबरदस्त अंदाज में कमर मटकाता नजर आता है. उसके एक्सप्रेशंस और मूव्स इतने मजेदार हैं कि देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे. गार्ड के इस सरप्राइज डांस से लड़कियां भी पहले तो चौंक जाती हैं, लेकिन फिर वो खुद भी हंसने लगती हैं और पूरे सीन को एंजॉय करने लगती हैं. उनका रिएक्शन इस वीडियो को और भी ज्यादा मजेदार बना देता है.

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यूजर्स के वायरल हुए रिएक्शन

वीडियो को relatableaf.inm नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...गार्ड साहब ने दो माहौल बना दिया. एक और यूजर ने लिखा...लड़कियों से ज्यादा टैलेंट तो गार्ड साहब में है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जब आप डांसर बनना चाहते हों और घर वाले आपको गार्ड बना दें तो यही होता है.

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Published at : 23 Mar 2026 08:20 AM (IST)
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