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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगस्टैंड्स में बैठे एमएस धोनी ने नन्हे फैन से मांग लिया पॉपकॉर्न, कैमरे में कैद हुआ प्यारा वीडियो

स्टैंड्स में बैठे एमएस धोनी ने नन्हे फैन से मांग लिया पॉपकॉर्न, कैमरे में कैद हुआ प्यारा वीडियो

मैच के दौरान टीवी कैमरों की नजर जैसे ही वीआईपी स्टैंड्स पर पड़ी, वहां पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी बैठे नजर आए. उनके ठीक बगल में एक छोटा बच्चा बैठा था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Jul 2026 04:42 PM (IST)
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MS Dhoni की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे मैदान पर खेल रहे हों या स्टैंड्स में दर्शकों के बीच बैठे हों, कैमरे की नजरें उन्हीं पर टिकी रहती हैं. इस बार भी बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान से माही का एक ऐसा ही दिल जीतने वाला वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले वनडे मैच के दौरान स्टैंड्स में बैठे धोनी ने कुछ ऐसा किया कि सोशल मीडिया पर लोग उनके इस अंदाज के एक बार फिर दीवाने हो गए हैं.

माही ने नन्हे फैन से मांगा पॉपकॉर्न

मैच के दौरान टीवी कैमरों की नजर जैसे ही वीआईपी स्टैंड्स पर पड़ी, वहां पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी बैठे नजर आए. उनके ठीक बगल में एक छोटा बच्चा बैठा था, जो मजे से पॉपकॉर्न खा रहा था. धोनी ने बेहद ही चुलबुले अंदाज में उस बच्चे से थोड़ा सा पॉपकॉर्न मांग लिया. माही के इस दोस्ताना और सरल व्यवहार को देखकर वह बच्चा भी बेहद खुश नजर आया. टीवी ब्रॉडकास्टर ने इस प्यारे पल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा "ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बच्चे के पास अब तक की सबसे बेहतरीन कहानी है कि 'अनुमान लगाओ मैं किसके बगल में बैठा था'."

बर्थडे पर भी टीम को चीयर करने पहुंचे थे माही

भले ही एमएस धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो, लेकिन स्टेडियम में उनकी मौजूदगी का रोमांच आज भी वैसा ही है. इससे पहले 7 जुलाई को अपने जन्मदिन के खास मौके पर भी धोनी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए टी-20 मैच को देखने पहुंचे थे. अपने पसंदीदा क्रिकेटर को अपने जन्मदिन पर टीम इंडिया की हौसलाअफजाई करते देख फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. मैदान के बाहर की यह छोटी और प्यारी सी नोकझोंक मैच से भी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई है.

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सोशल मीडिया पर फैंस ने लुटाया प्यार

धोनी के इस सिंपल और डाउन-टू-अर्थ अंदाज को देखकर फैंस सोशल मीडिया पर तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इस बच्चे के लिए यह सीट जिंदगी भर का फ्लैक्स बन गई है." वहीं टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली के लंदन में समय बिताने के ट्रेंड को जोड़ते हुए एक और यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "क्या कोहली ने धोनी भाई को भी लंदन में रहने के लिए मना लिया है?" कुल मिलाकर, फैंस इस नन्हे बच्चे को दुनिया का सबसे खुशनसीब फैन मान रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 04:42 PM (IST)
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