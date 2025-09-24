Video: 10 करोड़ की रोल्स-रॉयस का बुरा हाल, बारिश के बाद सड़क में डूबी, कोलकाता का वीडियो वायरल

West Bengal News: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया है. जगह-जगह भारी मात्रा में पानी भरा नजर आ रहा है. हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिखा जा सकता है कि एक 10 करोड़ रुपये कीमत की लग्जरी कार रोल्स-रॉयस घोस्ट सीरीज-II पानी में फंस गई और उसका बुरा हाल हो गया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूबा

बारिश के कारण सड़कों पर पानी इतना ज्यादा है कि इस महंगी कार को भी इससे बचाया नहीं जा सका. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और कार पूरी तरह से पानी में फंसी हुई है. कार के ऊपर गिरी पेड़ की कुछ टहनी भी नजर आ रही है. बारिश के कारण इतने जलभराव से कार के इंजन को गंभीर नुकसान भी पहुंच सकता है. लोग पानी में डूबी रोल्स-रॉयस का वीडियो भी रिकॉर्ड करते नजर आ रहे हैं.

Car price – 10 Crore

Infrastructure – ZERO



You pay crores to buy your dream car, only to drive on pathetic infrastructure. pic.twitter.com/8YA5cCph6d — Anuradha Tiwari (@talk2anuradha) September 23, 2025

कई इलाकों में भारी मात्रा में पानी भर गया

बता दें कि कोलकाता में मंगलवार (23 सितंबर) को भारी बारिश ने पूरे शहर को अस्त-व्यस्त कर दिया है. कई इलाकों में भारी मात्रा में पानी भर गया है, जिसके कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है. लोगों को आने-जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग कार के मालिक पर कई सवाल भी उठा रहे हैं. लोगों ने कहा कि इतनी महंगी कार को बारिश में बाहर निकालना ही नहीं चाहिए और भी लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.