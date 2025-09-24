Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जिसने शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है. यहां एक हेडमास्टर ने कार्यालय में घुसकर जिला बेसिक अधिकारी (बीएसए) को बेल्ट से बुरी तरह पीट दिया. यह पूरी घटना ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि आरोपी बृजेंद्र कुमार वर्मा महमूदाबाद शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय नदवा में हेडमास्टर हैं. उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह पर उनके ही ऑफिस में बेल्ट से हमला कर दिया. जानकारी के मुताबिक, हेडमास्टर बृजेंद्र कुमार वर्मा अपने खिलाफ दर्ज शिकायत के मामले में स्पष्टीकरण देने पहुंचे थे.

#सीतापुर के हेडमास्टर बृजेंद्र वर्मा बेसिक शिक्षा अधिकारी को अपने खिलाफ हुई शिकायत पर सफाई देने आए थे



मास्टर साहब की सफाई BSA को पसंद नहीं आई तो मास्टरजी ने BSA की उनके ऑफिस में बेल्टों से पिटाई कर दी



स्टाफ ने BSA की बेशकीमती जान बचाई



मास्टर साहब अब पुलिस हिरासत में है pic.twitter.com/HStG4i7G5u — Narendra Pratap (@hindipatrakar) September 23, 2025

बीएसए ने शिकायत की पुष्टि और स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन हेडमास्टर की दी गई सफाई उन्हें पसंद नहीं आई और दोनों लोगों में बहस होने लगी, बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आगबबूला हो चुके बृजेंद्र वर्मा ने पहले फाइल टेबल पर फेंकी, फिर अपनी बेल्ट उतार कर बीएसए को पीटने लगे.

आरोपी हेडमास्टर को पुलिस ने हिरासत में लिया

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हेडमास्टर ने बीएसए को कितनी बुरी तरह बेल्ट से मारा, जिसके चलते उन्हें कई चोटें भी आई है. वहां मौजूद अन्य लोगों ने हेडमास्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे. इस दौरान हेडमास्टर ने गाली-गलौज भी की और जान से मारने की धमकी भी दी. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी हेडमास्टर को हिरासत में ले लिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.