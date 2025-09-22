Video: गेम ओवर! टेंपो से थार की जबरदस्त टक्कर का वीडियो वायरल, ओवरटेकिंग करना पड़ा भारी
Viral Video: केरला से एक सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक थार और मिनी टेंपो के बीच जोरदार टक्कर हो गई. गनीमत रही कि हादसे में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है.
Kerala News: केरला के एक सड़क हादसे ने एक बार फिर वाहन चालकों की लापरवाही को उजागर किया है. इस बार थार, जो अक्सर सड़कों पर अपनी दबंगई के लिए जानी जाती है, वे खुद ही एक हादसे का शिकार बन गई. सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो में दिखाया गया है कि थार ड्राइवर ने अंधाधुध ओवरटेकिंग की कोशिश की, जिससे सामने से आ रहे मिनी टेंपो ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
थार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया
ये घटना 21 सितंबर की शाम की बताई जा रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि थार सड़क पर चल रही होती है और थार का ड्राइवर ओवरटेक करने की कोशिश करता है, जिसके चलते थार ड्राइवर सामने से आ रहे मिनी टेंपो ट्रक को देखने में चूक कर गया और दोनों वाहनों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भिड़ंत इतनी तेज थी कि थार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. टक्कर के बाद टेंपो भी आगे जाकर एक खंभे से टकरा गया.
हादसे में किसी को कोई गंभीर हानि नहीं पहुंची
ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग इस हादसे पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई गंभीर हानि नहीं पहुंची है. टक्कर होने के बाद वीडियो में देखा गया है कि मौके पर लोगों की भीड़ जमा होने लगती है. थार का सामने वाला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.
