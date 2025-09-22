Social Media Viral Video: दोस्ती का रिश्ता सबसे अनोखा और कीमती होता है. कुछ दोस्त हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन जाते हैं, जिनसे कोई भी बात छिपाई नहीं जा सकती है. दोस्ती में हंसी-मजाक और कभी-कभी लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है, जब दोस्त किसी सीरियस जगह पर मुश्किल में भी डाल देते हैं और यहीं कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जो जीवनभर के लिए यादगार हो जाती है. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो आपकी यादों को ताजा कर देगा.

हंसने पर मजबूर कर देगा वायरल वीडियो

वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि दो छोटे-छोटे बच्चे स्टेज पर खड़े हैं और उनके हाथों में माइक है, जिसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो दोनों अभी बहुत ही सुरीला गाना गाने वाले हैं, लेकिन जैसे ही दोनों स्टेज पर आकर खड़े होते हैं. दोनों गाना गाने की बजाय हंसने लगते हैं.

Dono dost galti se stage par chle gye 😂 pic.twitter.com/853HnDYIIK — Aman Rai (@We__Homosapiens) September 21, 2025

दोनों बार-बार अपने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों लगातार हंस रहे होते हैं. उनको हंसता देख वहां पर मौजूद सभी लोग भी हंसने लगते हैं. इस वीडियो को देखने के बाद लोग काफी फनी कमेंट्स कर रहे हैं.

वीडियो पर लोगों ने किए फनी कमेंट्स

एक यूजर ने लिखा कि वीडियो को देखकर ये साफ हो गया कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हम कोई सीरियस काम नहीं कर सकते हैं. वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि बचपन ही दोस्ती का असली रूप है. वीडियो को लोग खूब शेयर कर रहे हैं. साथ ही साथ लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है. सीरियस माहौल में हंसने वाले दोस्त तो लगभग सभी के पास होते हैं. इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी गंभीर माहौल में हंसने वाले दोस्तों की जरूर याद आएगी.