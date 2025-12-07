7 खिलाड़ी OUT, सूर्यकुमार कप्तान, शुभमन गिल IN; पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन
IND vs SA 1st T20 India Playing 11: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 मैच मंगलवार, 9 दिसंबर को खेला जाएगा. जानें इस मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है.
वनडे सीरीज में धूल चटाने के बाद अब टीम इंडिया टी20 सीरीज में दक्षिण अफ्रीका को पटकना चाहेगी. भारत और दक्षिण के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का आगाज मंगलवार, 9 दिसंबर से होगा. दोनों टीमों के बीच पहला टी20 मुकाबला कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच की शुरुआत शाम सात बजे से होगी. वहीं इस मुकाबले का टॉस शाम साढ़े 6 बजे होगा.
7 खिलाड़ी होंगे बाहर, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या की वापसी
वनडे सीरीज से तुलना करें को 7 खिलाड़ी पहले टी20 से बाहर रहेंगे. इसमें रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल हैं. इन सभी खिलाड़ियों ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन ये टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं हैं.
सबसे अच्छी खबर यह है कि शुभमन गिल फिट हो गए हैं. वह पहले टी20 में अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज करेंगे. इसके अलावा स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की भी टीम में वापसी होगी. संजू सैमसन और जितेश शर्मा में किसे मौका दिया जाए, ये कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए बड़ा सवाल रहेगा?
कहां लाइव देख सकेंगे भारत और दक्षिण अफ्रीका का पहला टी20?
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज के सभी मुकाबले आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शक टी20 सीरीज के सभी मैच जियोहॉटस्टार पर लाइव देख सकेंगे.
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर्षित राणा/अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह.
टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, तिलक वर्मा, अभिषके शर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और हर्षित राणा.
