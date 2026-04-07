ये मजाक तो जान ले लेगा, आइसक्रीम में मिलाई ये खतरनाक चीज और दोस्त को खिला दी, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो अक्सर हमें हंसाते हैं, चौंकाते हैं और कभी-कभी सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से घूम रहा है, जिसे देखकर लोग पहले तो ठहाके लगा रहे हैं, लेकिन अगले ही पल यही वीडियो एक गंभीर सवाल भी खड़ा कर देता है. दोस्तों के बीच मस्ती-मजाक आम बात है, लेकिन जब मजाक की सीमा पार हो जाए तो वही हंसी-ठिठोली किसी के लिए खतरा बन सकती है. वायरल क्लिप में कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जहां दोस्ती के नाम पर किया गया एक प्रैंक लोगों को हंसा भी रहा है और साथ ही चेतावनी भी दे रहा है कि हर मजाक सही नहीं होता.

दोस्ती का मजाक या खतरनाक प्रैंक?

वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ युवक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं, जहां मस्ती और हंसी का माहौल बना हुआ है. इसी दौरान दो दोस्त एक ऐसा प्रैंक प्लान करते हैं, जिसे देखकर पहले तो किसी को शक नहीं होता. वे आइसक्रीम कोन में असली आइसक्रीम की जगह बारात में उड़ाने वाली फोम भर देते हैं और फिर बड़े प्यार से अपने दोस्तों को सर्व करते हैं. दोस्त बिना कुछ सोचे-समझे इसे खाने लगते हैं.

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पहला बाइट और फिर हड़कंप

जैसे ही दोस्त उस कोन को खाते हैं, तुरंत उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है. स्वाद अजीब लगते ही इसे मुंह से थूक देते हैं, इसके बाद वो चप्पल उतारकर उन दोस्तों के पीछे मारने भागते हैं जिन्होंने उनके साथ ये मजाक किया था. वीडियो देखने में भले ही मजेदार लगे लेकिन ये किसी की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. बाराता का फोम खाने लायक बिल्कुल नहीं होता बल्कि इससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.

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यूजर्स बोले, ये दोस्त नहीं दुश्मन हैं

वीडियो को the7_jharkhandi नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई जान चली जाएगी किसी दिन ऐसे मजाक से. एक और यूजर ने लिखा....सेहत के साथ खिलवाड़ मत करो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसे दोस्त कहें या दुश्मन.

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